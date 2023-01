DIRETTA/ Atletico Barcellona video streaming tv: i precedenti dicono blaugrana ma…

DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Naturalmente è complicato citare in maniera estesa i precedenti di Atletico Madrid Barcellona, che sono tantissimi. L’ultimo al Wanda Metropolitano allo scorso ottobre e lo hanno vinto i Colchoneros, che si erano imposti con i gol di Thomas Lemar e Luis Suarez, un grandissimo ex che però ha nel frattempo lasciato anche l’Atletico (già nel 2021), firmando giusto pochi giorni fa con il Gremio. Il Barcellona non batte i rojiblancos in trasferta dal dicembre 2019, quando in panchina sedeva Ernesto Valverde: rete decisiva di Leo Messi a 4 minuti dal 90’. Possiamo poi citare il quarto di finale della Champions League 2013-2014, con il grande ritorno dell’Atletico Madrid in finale, ma anche l’ultima partita che i Colchoneros hanno giocato in casa, contro il Barcellona, prima che Diego Simeone ne diventasse l’allenatore.

Per trovare questo specifico episodio bisogna tornare a oltre dieci anni fa (come noto), precisamente al settembre 2010: il tecnico dell’Atletico Madrid era Quique Sanchez Flores mentre sulla panchina blaugrana sedeva Pep Guardiola. Era successo tutto nel primo tempo, tra 12’ e 32’: vantaggio esterno con Messi, pareggio di Raul Garcia, gol di Gerard Piqué per la vittoria del Barcellona. L’ultimo allenatore che non sia Simeone ad aver battuto i catalani a Madrid, nel febbraio 2010, è sempre Sanchez Flores: Diego Forlan e Simao Sabrosa (altro ex) prima che Zlatan Ibrahimovic accorciasse le distanze. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA ATLETICO BARCELLONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Atletico Madrid Barcellona sarà disponibile in streaming video, tramite la piattaforma DAZN (in abbonamento) che fornisce diverse partite della competizione, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

ATLETICO MADRID BARCELLONA: RISULTATO INCERTO, SPETTACOLO ASSICURATO!

Atletico Madrid Barcellona, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 21.00 presso il Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Liga. Un super match tra due squadre che campeggiano nelle zone alte della classifica, uno scontro diretto che si presenta spettacolare.

L’Atletico Madrid è quarto in classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Dopo un periodo difficile, i biancorossi nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria: 2-0 ai danni dell’Elche, timbri di Joao Felix e Morata. Il Barcellona, invece, è primo insieme al Real Madrid a quota 38 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio per 1-1 nel derby contro l’Espanyol.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO BARCELLONA

Ballottaggi da valutare per Simeone e Xavi, ma è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Barcellona. Partiamo dai Colchoneros, il Cholo punta sul 3-4-2-1: Oblak, Gimenez, Savic, Felipe, Llorente, Barrios, Kondogbia, Carrasco, Griezmann, Joao Felix, Morata. Passiamo adesso ai blaugrana, lo schieramento è il solito 4-3-3: ter Stegen, Roberto, Christensen, Alonso, Balde, Gavi, de Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Atletico Madrid Barcellona, ma c’è una favorita secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dell’Atletico è a 3,25, il pareggio è a 3,45, mentre il successo del Barcellona è a 2,15. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,87 e Over 2,5 a 1,85. Più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,67 e 2,05.











