Diretta Bottaro-Kokumai/ Streaming video Rai: finale 3° posto kata (karate)

La diretta Bottaro-Kokumai potrebbe portare un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020 e sarebbe la storica prima medaglia nel karate, che d’altronde proprio oggi fa il suo debutto assoluto a livello olimpico. Viviana Bottaro è arrivata alla finale terzo posto del kata femminile e di conseguenza contenderà la medaglia di bronzo alla statunitense Sakura Kokumai alle ore 12.40 italiane, le 19.40 locali presso il Nippon Budokan, sede del torneo di karate alle Olimpiadi Tokyo 2020. Il kata e più in generale tutto il karate assegna due medaglie di bronzo e di conseguenza c’è una doppia finale per il terzo posto, l’altra metterà di fronte la turca Dilara Bozan e Mo Sheung Grace Lau di Hong Kong subito prima di Bottaro-Kokumai, mentre la finale per la medaglia d’oro metterà di fronte la padrona di casa giapponese Kiyou Shimizu e la spagnola Sandra Sanchez Jaime, che cercherà di fare la sorpresa dando una delusione al Giappone intero. Per noi tuttavia l’attenzione si concentra soprattutto su Viviana Bottaro e sulla sua sfida con l’americana Sakura Kokumai (di evidenti origini nipponiche) per la medaglia di bronzo.

DIRETTA BOTTARO-KOKUMAI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Bottaro-Kokumai, finale terzo posto del kata femminile di karate, sarà visibile in chiaro su Rai 2, rete olimpica che certamente darà spazio alla caccia dell’azzurra a una medaglia. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA BOTTARO-KOKUMAI: RISULTATO E CONTESTO

Verso la diretta di Bottaro-Kokumai, ricordiamo che l’azzurra Viviana Bottaro si è classificata al secondo posto nel girone B della fase precedente con un punteggio di 26.46, frutto di 18.48 per la performance tecnica più 7.98 per la performance atletica, alle spalle della giapponese Kiyou Shimizu che infatti adesso lotterà per l’oro, mentre l’abbinamento per la finale terzo posto della Bottaro è con Sakura Kokumai, perché l’americana è stata terza nell’altro gruppo con 25.54, composti da 17.92 per la performance tecnica più 7.62 per la performance atletica. Potremmo dunque considerare favorita la nostra Viviana Bottaro, già campionessa europea nel 2014 e vice-campionessa del Mondo nel 2012, che nella fase precedente ha fatto meglio della sua prossima rivale. Il verdetto però arriverà fra poco: che cosa succederà in Bottaro-Kokumai?

