Diretta Brasile Slovenia/ Streaming video Rai: finale 3° posto (Mondiali volley)

DIRETTA BRASILE SLOVENIA: FINALE DI CONSOLAZIONE!

Brasile Slovenia è in diretta da Katowice, alle ore 18:00 di domenica 11 settembre: è la finale per il terzo posto ai Mondiali volley 2022. Una partita di consolazione: certo tornare a casa con una medaglia di bronzo al collo sarebbe importante e prestigioso, ma è chiaro che quando si parla di terzo posto si è sempre in un contesto “nostalgico”, per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Soprattutto, forse, per il Brasile che è caduto al tie break: nella semifinale contro la Polonia sono mancati soltanto i dettagli ai verdeoro, comunque in calo.

Per quanto riguarda la Slovenia, la crescita esponenziale degli ultimi anni (dovuta anche ad Andrea Giani) è stata confermata, ma alla resa dei conti l’Italia si è dimostrata tremendamente superiore e ha portato a casa una vittoria schiacciante. Adesso sarà comunque interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Brasile Slovenia; mentre aspettiamo che la finale terzo posto ai Mondiali volley 2022 prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali di questa partita a Katowice.

DIRETTA BRASILE SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Slovenia è disponibile su Rai Sport + HD: anche la finale terzo posto dei Mondiali volley 2022, come già altre partite in questa competizione, viene dunque trasmessa in chiaro e in questo caso dovrete visitare il canale 1 della televisione di stato. In assenza di un telecomando sarà poi possibile assistere al match anche in diretta streaming video: l’eventualità non comporta costi aggiuntivi, basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. Per il resto, va segnalato che la diretta tv di Brasile Slovenia – con relativa diretta streaming video grazie a Sky Go – sarà trasmessa anche da Sky Sport Arena (numero 204) sulla televisione satellitare, con visione riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRASILE SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brasile Slovenia è dietro l’angolo: la nazionale verdeoro ha mancato quella che sarebbe stata incredibilmente la sesta finale consecutiva ai Mondiali volley. Una striscia iniziata in Argentina, nel 2002: tre titoli in serie per la Seleçao, che poi la finale l’ha raggiunta anche nelle ultime due edizioni ma l’ha sempre persa contro la Polonia, che dunque anche in questi Mondiali volley 2022 ha continuato a essere la bestia nera del Brasile. La nazionale che dominava in lungo e in largo sta provando a costruire un nuovo gruppo dominante, sapendo che non è semplice ma comunque riuscendo a rimanere ai vertici della pallavolo mondiale.

La Slovenia invece vuole fare il passo avanti, in ambito europeo ha già dimostrato di poter primeggiare e la sua crescita è stata entusiasmante, purtroppo però a questi Mondiali volley non si è riuscito a salire l’ultimo gradino e, da parte nostra, diciamo ovviamente per fortuna perché in semifinale l’Italia ha dominato. Adesso dunque si gioca per il terzo posto: come detto il bronzo ai Mondiali volley 2022 è comunque importante, diciamo che lo sarebbe di più per la Slovenia perché la storia recente e non del Brasile parla da sola…











