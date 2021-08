Diretta/ Brasile Spagna (Olimpiadi) streaming video tv. Finale per l’oro

DIRETTA BRASILE SPAGNA, FINALE CALCIO OLIMPIADI TOKYO 2020

Brasile Spagna in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 13.30 italiane presso l’International Stadium di Yokohama, sarà una sfida valevole per la finalissima del torneo Olimpico di calcio. A Tokyo 2020 si assegna la medaglia d’oro. In campo ci sono i brasiliani, chiamati a difendere il titolo di Rio 2016, e gli spagnoli che confermano la loro grande tradizione nel torneo Olimpico. Si affrontano di fatto quelle che alla vigilia potevano essere considerate tra le favoritissime, senza dimenticare che le semifinali sono state molto difficili per entrambe le compagini. Il Brasile ha avuto ragione del Messico solamente ai calci di rigore, mentre la Spagna ha battuto i padroni di casa del Giappone solo al 115′, quasi allo scadere dei tempi supplementari grazie a una rete di Asensio. Gli iberici presentano alcuni giovani interessantissimi, come Pedri andato oltre le 70 partite stagionali considerando anche gli Europei, interrottisi solo in semifinale contro l’Italia. Il Brasile punta sui gol di Richarlison anche se contro il Messico la Selecao è apparsa un po’ stanca. Si prospetta dunque una finale equilibrata e spettacolare.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie, classifica: Italia a quota 38 (7 agosto)

COME VEDERE LA PARTITA BRASILE SPAGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Brasile Spagna, con Rai 2 che potrebbe però aprire finestre sull’incontro nella sua diretta Olimpica; ci sarà però a disposizione il servizio di diretta streaming video per questa semifinale Olimpica, con Discovery che garantisce agli abbonati i canali Eurosport che seguono integralmente sul web ogni incontro Olimpico. Basta scegliere dal menu l’evento e Messico Brasile potrà essere seguita integralmente in diretta.

Milena Baldassarri, diretta finale ginnastica ritmica, Olimpiadi/ L'ultimo esercizio!

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SPAGNA

Le probabili formazioni di Brasile Spagna, match che andrà in scena all’International Stadium di Yokohama. Per il Brasile, André Jardine schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Guimaraes; Paulinho, Claudinho, Richarlison; Antony. Risponderà la Spagna allenata da Luis De la Fuente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Unai Simón; Cucurella, Pau Torres, García, Óscar Gil; Zubimendi, Merino, Pedri; Mir, Oyarzabal, Dani Olmo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’International Stadium di Yokohama, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

Abraham Conyedo diretta lotta Olimpiadi Tokyo 2020/ Ripescaggi e finale per il bronzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA