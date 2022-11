Diretta cerimonia apertura Mondiali 2022/ Streaming video Rai 1: i partecipanti

DIRETTA CERIMONIA APERTURA MONDIALI 2022: INIZIA LO SHOW!

La cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 è dietro l’angolo: la diretta dell’evento avrà infatti luogo alle ore 15:00 di domenica 20 novembre (fuso italiano) anticipando di qualche ora il calcio d’inizio di Qatar Ecuador, vale a dire la partita che aprirà ufficialmente la kermesse. Siamo allo stadio Al-Bayt di Al Khor, a Nord-Est della capitale Doha; qui appunto si giocherà anche il match inaugurale, ma prima sarà grande festa (almeno questo si spera) con un evento che tradizionalmente apre sempre i Mondiali o comunque altre manifestazioni e che sarà fatto di spettacoli, musica e balli con la presentazione dell’inno ufficiale.

Karim Benzema salta Mondiali Qatar 2022/ Francia senza Pallone d'Oro: è infortunato

La diretta della cerimonia di apertura dei Mondiali 2022, logicamente, resta una manifestazione “parallela” rispetto alle partite, che sono poi ciò che realmente interessa; tuttavia va seguita comunque attentamente, perché nelle edizioni precedenti abbiamo comunque assistito a show interessanti (basti pensare al successo commerciale di alcuni inni, entrati nell’immaginario collettivo ben oltre il legame con la Coppa del Mondo). In queste brevi righe allora proveremo a presentare i partecipanti alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022, poi ci sarà appunto spazio per la festa allo stadio Al-Bayt.

Perché l'Italia non c'è ai Mondiali 2022?/ Seconda assenza consecutiva degli Azzurri

CERIMONIA APERTURA MONDIALI 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 sarà affidata alla televisione di stato: come noto la Rai ha acquistato i diritti per trasmettere la Coppa del Mondo in Qatar e, naturalmente, del pacchetto fa parte anche questo evento che apre la manifestazione. Nello specifico il canale sarà Rai Uno, pertanto la messa in onda sarà in chiaro per tutti; ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o scaricandone la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO CERIMONIA APERTURA MONDIALI 2022 SU RAIPLAY

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Date e orari partite, dove vederle in tv e streaming

DIRETTA CERIMONIA APERTURA MONDIALI 2022: CHI SI ESIBISCE?

Oltre alla presentazione dell’inno ufficiale, Hayya Hayya e cantato da Trinidad Cardona, Davido e Doja Aisha, la diretta della cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 vedrà la partecipazione confermata di Jeon Jung-Kook, che fa parte dei BTS (una band K-Pop) ; non sono arrivate invece voci ufficiali, ma dovrebbero essere a tutti gli effetti presenti allo stadio Al-Bayt anche i Black Eyed Peas e Shakira. Naturalmente non c’è bisogno di presentazioni.

Basti dire che la cantante colombiana (e moglie di Gerard Piqué, che si è da poco ritirato dal calcio giocato) è stata l’interprete di Waka Waka, inno ufficiale dei Mondiali in Sudafrica (era il 2010) e che, come dicevamo in precedenza, ha avuto un successo planetario. Alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 parteciperà poi Nora Fatehi, una delle star di Bollywood: qui possiamo già citare il brano che canterà, perché secondo le indiscrezioni si tratterà di Light the Sky che sarà interpretato insieme a Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne. Per tutto il resto, attendiamo che finalmente arrivi il momento di accendere le luci sulla cerimonia di apertura dei Mondali 2022…

© RIPRODUZIONE RISERVATA