Diretta/ Croazia Brasile streaming video tv: esame duro per la Selecao (Qatar 2022)

DIRETTA CROAZIA BRASILE: SPETTACOLO ASSICURATO!

Croazia Brasile, in diretta venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso l’Education City Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per i quarti di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Esame duro per la Selecao che nella strada verso le semifinali incontra i vicecampioni del mondo. Dopo aver superato ai calci di rigore il Giappone la Croazia sogna un’altra cavalcata come nel 2018, quando Modric e compagni si arresero solamente in semifinale contro la Francia.

Il Brasile è stato una delle poche “grandi” che almeno a tratti hanno finora entusiasmato in Qatar, la vittoria negli ottavi contro la Corea del Sud ha regalato spettacolo e superare l’ostacolo croato potrebbe moltiplicare la fiducia della Selecao. Il Brasile ha vinto gli ultimi 3 precedenti ufficiali contro la Croazia, compreso l’ultimo in amichevole il 3 giugno 2018 e quello del 12 giugno 2014 nella sfida inaugurale nel Mondiale giocato proprio in casa dei verdeoro.

CROAZIA BRASILE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Brasile sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Croazia Brasile, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CROAZIA BRASILE SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BRASILE

Le probabili formazioni della diretta Croazia Brasile, match che andrà in scena all’Education City Stadium di Al Rayyan. Per la Croazia, Zlatko Dalic schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Risponderà il Brasile allenato da Tite con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Croazia Brasile, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Croazia con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Brasile, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.











