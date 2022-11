Diretta/ Danimarca Tunisia, streaming video Rai 2: Dolberg vs Khazri (Mondiali 2022)

DIRETTA DANIMARCA TUNISIA: DANESI FAVORITI!

Danimarca Tunisia è in diretta dallo stadio Education City Stadium di Al Rayyan: alle ore 14:00 di martedì 22 novembre si gioca la prima partita nel gruppo D dei Mondiali 2022, girone completato da Francia e Australia. Quella in programma tra pochi minuti è già una sfida da dentro e fuori: le formazioni di Hjulmand e Kadri sono le principali candidate per il virtuale secondo posto del girone.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ La curiosità, diretta gol live score

La Danimarca è reduce dall’ottima prestazione di Euro 2020 dove, dopo lo spavento legato a Eriksen, ha raggiunto la semifinale. La Tunisia, invece, ha confermato nel corso degli ultimi due anni le potenzialità della nuova generazione, trascinata da un attaccante ormai da anni protagonista in Francia: parliamo di Khazri, oggi al Montpellier dopo anni felici al Saint-Etienne.

DIRETTA/ Argentina Arabia Saudita video streaming tv: le speranze dell'Albiceleste

DANIMARCA TUNISIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Tunisia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DANIMARCA TUNISIA SU RAIPLAY

Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA TUNISIA

Hjulmand e Kadri alle prese con i dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Danimarca Tunisia. Partiamo dalla compagine scandinava, in campo con il consueto 4-3-3: Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. L’unico dubbio riguarda la corsia di destra, dove Wass insidia Kristensen. Stesso modulo di gioco per la compagine africana: Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chaalali, Skhiri, Laidouni; Sliti, Khazri, Msakni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Danimarca Tunisia vedono nettamente favorita la formazione biancorossa. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Danimarca è a 1,47, il pareggio è a 4,20, mentre il successo della Tunisia è a 7,80. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,05. Infine troviamo Gol e No Gol rispettivamente a 2,25 e 1,60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA