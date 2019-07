DIRETTA ELEZIONI GRECIA, RISULTATI/ Sconfitta Tsipras? Mitsotakis, rebus maggioranza

Elezioni anticipate in Grecia: oggi torna alle urne e si prepara molto probabilmente a chiudere l’era di Alex Tsipras. Il premier ha portato Atene fuori dal commissariamento della Troika, ma la sinistra radicale non gli perdona proprio il fatto di aver assecondato le politiche di austerità imposte da Commissione Ue, Bce e Fmi. Ci sono poi i conservatori che lo attaccano per le scelte di legalizzare la cannabis e rafforzare i diritti nelle unioni omosessuali, mentre la Chiesa ortodossa è stanca del laicismo del leader di Syriza. Dunque, salvo sorprese, le urne sanciranno la fine dell’esperienza al governo di Tsipras, al governo dal 2015, quando la Grecia era sull’orlo della bancarotta. Le elezioni anticipate sono state convocate dopo la pesante sconfitta alle Europee del 26 maggio, vinte dal centrodestra di Nea Demokratia con 10 punti di vantaggio sul partito del premier. Si profila una cocente sconfitta per Tsipras, sempre che i sondaggi siano confermati. E pensare che la Grecia sta mostrando buone performance economiche.

DIRETTA ELEZIONI GRECIA: LA FINE DI TSIPRAS?

Gli ultimi sondaggi relegano il partito di Tsipras 8-10 punti sotto Nea Demokratia. Quindi al leader del centrodestra Kyriakos Mitsotakis andrebbe il 38 per cento dei consensi. Considerando il bonus di 50 parlamentari, assegnati dalla legge greca alla prima forza politica, c’è la possibilità che possa ottenere la maggioranza assoluta del Parlamento. Il sistema elettorale della Grecia è proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e un premio di maggioranza di 50 seggi per il primo partito. Ma Mitsotakis ha dichiarato che se non otterrà la maggioranza, chiederà nuove elezioni. Colui che scommette su tagli delle tasse e ridimensionamento della spesa pubblica potrebbe comunque rifilare una cocente sconfitta al premier. La rimonta di Tsipras appare difficile. Al terzo posto nei sondaggi Kinal al 7 per cento, i comunisti del Kke al 6%, Alba Dorata e Soluzione greca al 4% come Mera 25, il partito dell’ex amico Yanis Varoufakis. Oltre ai sondaggi, ci sono i mercati che hanno già dato il loro voto, festeggiando la probabile vittoria del centrodestra.

DIRETTA ELEZIONI GRECIA: PER MITSOTAKIS REBUS MAGGIORANZA

La borsa di Atene è cresciuta del 45 per cento circa, la miglior performance a livello mondiale. Bene sono andati anche i titoli di stato ellenici. Lo spread sui Bund tedeschi si è ridotto da 420 a 240 punti. Uno sprint che secondo tutti i report delle banche d’affari si spiega con la vittoria di Nd, favorevole ad un taglio alle tasse e ad un’accelerazione delle privatizzazioni. Questo potrebbe creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri. La performance stellare dei titoli bancari dimostra che c’è fiducia. Ma la situazione degli istituti di credito non è cambiata: i prestiti in sofferenza sono ancora al livello allarmante del 45 per cento. Le azioni del settore hanno fatto comunque boom, quindi i mercati credono nella ripresa economica e nel balzo della redditività dei grandi gruppi nazionali. L’ipotesi più preoccupante per Borsa e bond greci è quella di un verdetto elettorale incerto. Nd senza maggioranza chiara potrebbe chiedere il ritorno immediato alle urne. E questo scenario potrebbe mettere in pericolo l’anno da record della finanza greca.



