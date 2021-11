Diretta/ Fidelis Andria Piacenza streaming video: outsider (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA PIACENZA: OSPITI FAVORITI

Fidelis Andria Piacenza, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Sfida tra outsider che non stanno primeggiando nei rispettivi gironi e che vedono la Coppa Italia come una buona occasione di riscatto. L’Andria è reduce da una pesante sconfitta interna contro la capolista Bari, derby pugliese molto impegnativo ma che ha lasciato i pugliesi al penultimo posto della classifica del girone C.

Diretta/ Fidelis Andria Bari (risultato finale 0-3): la chiude Antenucci!

Il Piacenza era reduce da un periodo decisamente positivo ma si è dovuto fermare nel match interno contro il Padova, un 1-3 abbastanza netto che ha fatto capire come gli emiliani non siano ancora pronti per la scalata verso la parte alta della classifica. Al 21 novembre 2011 risale l’ultimo incrocio tra le due formazioni ad Andria, furono i pugliesi ad avere la meglio nell’incontro imponendosi di misura con il punteggio di 1-0.

Diretta/ Piacenza Padova (risultato finale 1-3): accorcia Raicevic!

DIRETTA FIDELIS ANDRIA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Piacenza sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Ciro Ginestra schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Sabatino, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Bubas, Tulli. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas.

Diretta/ Paganese Fidelis Andria (risultato finale 0-1): decide Gaeta nella ripresa!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Fidelis Andria Piacenza, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Coppa Italia di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3.05 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.20 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA