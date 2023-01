Diretta/ Fidelis Andria Viterbese streaming video tv: è già sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VITERBESE: PUNTI PESANTI!

Fidelis Andria Viterbese, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. E’ già sfida salvezza, si affrontano gli etruschi terzultimi in classifica e i pugliesi penultimi, separati da un solo punto nella graduatoria del girone C. Dopo un periodo difficile la Viterbese è tornata però alla vittoria prima della fine del 2022, piegando in casa il Giugliano.

La Fidelis Andria ha invece chiuso il 2022 con una serie nera di 4 sconfitte consecutive, il passaggio tecnico da Cudini a Doudou in panchina non sembra aver regalato passi in avanti importanti nella corsa alla salvezza per i biancazzurri. Il 30 ottobre 2005 la Fidelis Andria ha vinto per 1-0 l’ultimo precedente interno di campionato contro la Viterbese che, a sua volta, non vince in casa dei pugliesi dall’1-2 datato 24 settembre 2000.

FIDELIS ANDRIA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Diaw Doudou schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Savini, Hadziosmanovic, Mariani, Arrigoni, Ercolani, Alcibiade, Paolini, Urso, Sipos, Bolsius, Pavone. Risponderà la Viterbese allenata da Emanuele Pesoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Andreis, Manarelli; Mungo, Volpicelli; Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIDELIS ANDRIA VITERBESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











