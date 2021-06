DIRETTA FORMULA 2/ Gp Azerbaijan 2021, video streaming tv: vince Juri Vips!

DIRETTA FORMULA 2: VINCE JURI VIPS!

Piastri penalizzato di cinque secondi. Zhou in ombra, al momento è dodicesimo. Ticktum è in testa, ma considerando il pit stop e la penalità è da considerarsi comunque fuori dal podio. Abbiamo quindi Vips, Piastri e Shwartzan. Siamo ad undici giri dalla fine. Ticktum e Aitken devono ancora uscire. Ticktum al pit stop, rientra in pista undicesimo. Ristabilita la classifica reale, Vips è in testa. A cinque giri dalla fine Vips precede Piastri, Shwartzman, Drugovich, Boschung, Lawson, Daruvala, Lundgaard, Beckmann e Ticktum. Ticktum sta provando a guadagnare posizioni in questo finale. Ticktum supera Beckmann e Lundgaard. Fasi finali, assalto Piastri a Vips. Vince Juri Vips davanti a piastri e Shwartzman. Il leader della classifica Zhou termina tredicesimo. Classifica generala molto corta. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP AZERBAIJAN 2021

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Baku della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

TICKTUM IN TESTA!

Inizia la la Feature race della Formula 2. Si assegnano punti pesantissimi nella gara di oggi. Partenza abortita, ci sono due macchine ferme, una è quella di Nannini. L’altra è quella di Aitken. Purtroppo Nannini non rientra. Contatto Armstrong, è fuori. In testa c’è Vips. Ticktum sembra avere problemi all’ala, inizio molto sfortunato in questo Gran Premio. La gara perde altri protagonisti ma Ticktum rientra. Fuori anche Pourchaire coinvolto nell’incidente con Armstrong. Allunga intanto Vips. Giro veloce di Vips, dietro di lui c’è grande lotta. Al secondo posto c’è Lawson, terzo Piastri. Shwartzman sta scalando posizioni su posizioni. Lawson in testa ma ha dieci secondi di penalità, Piastri sarebbe primo, ci sono vari pit stop. Siamo giunti a metà gara, Ticktum è in testa a seguire Aitken e Vips. Parliamo di un classifica falsata, in realtà c’è Vips in testa considerando la situazione generale di Ticktum per il gioco delle soste e dei rientri. (agg. Umberto Tessier)

COMINCIA LA FEATURE RACE

Si accende la diretta della formula 2 per la Feature Race del Gran premio d’Azerbaijan 2021 ultimo banco di prova a Baku: prima di dare a parola al tracciato azero però facciamo un passo avanti e andiamo a ricordare quali saranno i prossimi impegni del campionato cadetto. Messo da parte il terzo banco di prova iridato, la stagione 2021 della Formula 2 prevede come prossimo impegno quello di Silverstone, a cui però si farà tappa solo il prossimo 16-18 luglio: si dovrà dunque attendere più in un mese per riabbracciare i nostri beniamini al Gran premio di Gran Bretagna. Sarà poi digiuno ancor più lungo poi visto che punto round sarà solo il 10-12 settembre a Monza per il Gp d’Italia: di fila avremo poi Sochi in Russia il 24-26 settembre e infine le ultime prove di Jeddah e Yas Marina, messe in calendario per 5 e 12 dicembre. Ora però torniamo al presente e diamo la parola alla pista azera: la diretta della Formula 2 comincia! (agg Michela Colombo)

ULTIMA PROVA PER IL GP AZERBAIJAN 2021

Dopo i colpi di scena occorso ieri in pista a Baku, ecco che la Formula 2 torna in diretta anche questa domenica 6 giugno 2021 per il Gran premio d’Azerbaijan 2021. I beniamini della serie cadetta dunque sono ancora sotto ai riflettori per completare il terzo banco di prova della stagione 2021 e dunque solo questa mattina disputeranno la Feature Race, la prova più lunga ma che pure consegnerà parecchi punti validi per la classifica del mondiale piloti.

L’attesa verso questa terza e ultima gara sulla pista di Baku è grande e chissà che qui possiamo ancora applaudire a Robert Shwartzman e Juri Vips, che hanno vinto le due Sprint Race anche se il leader della classifica è rimasto Guanyu Zhou, che oggi dovrà però provare a confermarsi e magari anche allungare sulla concorrenza per mettersi al riparo da brutte sorprese. Vedremo di conseguenza cosa succederà nella diretta di Formula 2 per questa domenica, aspettando la Feature Race proviamo a tracciare i temi principali.

DIRETTA FORMULA 2, GP AZERBAIJAN 2021: IL PROGRAMMA E IL TRACCIATO

Impazienti di dare ancora la parola alle strette strade di Baku per la diretta della formula 2, pure serve ora ricordare il programma dettagliato per il Gran premio d’Azerbaijan 2021 per oggi, domenica 6 giugno. Segnalato infatti agli appassionati del fuso orario tra Italia e la città azera, va detto che oggi la Feature race avrà inizio solo alle ore 10.45, ora italiana: la prova sarà lunga 27 giri e dunque dovrebbe durare poco meno di un’oretta. Non vediamo dunque l’ora di riavere i nostri beniamini a Baku, città che solo da pochi anni ospita la F1 e dunque anche la Formula 2: è infatti solo dal 2017 che il circuito cittadino (dove è facile sorpassare, nonostante alcuni punti del tracciato davvero molto stretti) fa da scenario alla formula cadetta, che pure l’anno scorso ha mancano ovviamente qui l’appuntamento. Ricordiamo allora che l’ultimo riferimento a Baku, risale all’edizione 2019 della corsa, dove pure nelle due prove furono Aitken e Sette Camera a salire sul primo gradino del podio. Staremo a vedere chi invece oggi verrà celebrato alla bandiera a scacchi.



