Diretta Formula 2/ Gp Italia 2020 streaming video e tv: vincitore gara 2 a Monza

Si torna in diretta con la formula 2 per il secondo banco di prova del Gran Premio d’Italia 2020: anche questa domenica 6 settembre 2020 dunque i nostri beniamini se la vedranno con le temibili curve di Monza e l’autodromo è impazienti di accogliere i nuovo talenti della cadetteria, che ci stanno regalando grandi emozioni in questa parte della stagione. E che certo continueranno a dare spettacolo anche quest’oggi, dove è attesa gara 2, o altrimenti chiamata Sprint Race: ovvero una prova più breve, di appena 21 giri, ma che pure metterà in palio punti pesantissimi per la classifica del Mondiale piloti della Formula 2, che potrebbero valere pure doppio a questo punto del campionato iridato. E dove magari potremmo assistere a un nuovo miracolo di Mick Schumacher che ieri nella prima gara del sabato ha fatto davvero scintille andando a vincere e salire sul primo gradino del podio. Chissà però che ci dirà la pista: nel frattempo ricordiamo che la Formula 2 sarà in diretta per gara 2 a Monza alle ore 11.10.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi alle ore 11.10 per il Gran Premio d’Italia di Formula 2 a Monza, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ITALIA 2020: LA PISTA DI MONZA

Impazienti di dare la parola alla pista di Monza per la diretta della Formula 2 per il Gran Premio d’Italia 2020 per la tanto attesa gara 2, ecco che ci pare senza dubbio utile andare a conoscere meglio il tracciato su cui si correrà anche oggi, uno dei più famosi al mondo. Dopo tutto è fin dal 1950 che Monza ospitava Formula 1 e in 80 volte su 88, è qui che è stato disputato il Gran Premio d’Italia. Da aggiungere che poi dal 1991, il tracciato è anche il più veloce tra quelli iridati: qui infatti resista il ricordo di 1.19.119 segnato da Kimi Raikkonen su Ferrari nel 2018, non omologato però visto che è arrivato in qualifica e non in gara. Per la Formula 2, così come la conosciamo, la prima apparizione nel calendario mondiale è del 2017 e qui i campioni in carica rimangono Matsushita e Aitken, vincitori di Feature e Sprint Race nel gran Premio del 2019. Per quanto riguarda i dettagli tecnici ricordiamo che il tracciato di Monza è lungo 5.793 km e prevede 11 curve e lunghi trattai in rettilineo dove si raggiungono altissime velocità: per la Formula 2 il record a giro è di 1.30.982, segnato da Matsushita nel Gp del 2017.

