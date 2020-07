Diretta Formula 2/ Streaming video e tv, vincitore gara 2 Gp Ungheria 2020

Si torna in pista all’Hungaroring: oggi, domenica 19 luglio 2020 infatti la Formula 2 sarà in diretta ancora da Budapest per disputare gara 2 del Gran Premio d’Ungheria 2020, terza tappa del mondiale cadetto. Dopo dunque le grandi emozioni che abbiamo vissuto sul tracciato magiaro solo ieri pomeriggio, dove in gara 1 ha trovato meritato trionfo Robert Shwartzman, ecco che i nostri beniamini del secondo campionato automobilistico, saranno ancora protagonisti sul complicato circuito ungherese, per l’ultimo banco di prova di questo intenso fine settimana. In programma infatti, come è ormai assodato, vi sarà oggi per il Gran Premio d’Ungheria 2020, gara 2, ovvero la cosiddetta Sprint Race. Ricordiamo dunque che la formula 2 sarà in diretta per questo secondo banco di prova solo dalle ore 11.10 del mattino questa gara 2 sarà pure più corta. Per la precisione, segnaliamo che in gara 2 i giovani talenti della F2 disputeranno solo 28 giri e al termine della sprint race pure verrano assegnati circa la metà dei punti in palio per la classifica del mondiale piloti, dal vincitore della gara fino all’ottava piazza dell’ordine di arrivo alla bandiera a scacchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.10 per il Gran Premio d’Ungheria di Formula 2 a Budapest, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova dell’Hungaroring sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP UNGHERIA 2020: I PROSSIMI IMPEGNI

In attesa di dare la parola alla pista dell’Hungaroring per la diretta della Formula 2 per gara 2 del Gp d’Ungheria 2020, certo vale la pena già guardare oltre alla prova magiara, controllando quali saranno i prossimi impegni dei protagonisti del campionato cadetto. Dopo tre settimane di fila di intense competizioni, infatti per i campioncini della F2 sarà ora del meritato riposo: il prossimo fine settimana infatti non è attesa alcuna prova per il mondiale. Pure sarà solo un turno di sosta: già il prossimo 2 agosto infatti la formula 2 tornerà in diretta ma dalla pista di Silverstone, dove andrà in scena il primo Gp della Gran Bretagna. Sullo stesso tracciato poi sette giorni dopo verrà disputata una seconda gara e non scordiamo che già il weekend successivo, il campionato cadetto sarà protagonista a Barcellona, per la sesta tappa del mondiale 2020. Da qui si procederà ancora a tappe forzate, in Belgio e in Italia (qui verranno disputate i Gp di Monza e Mugello), fino a un finale di stagione che ancora non pare definito. Ma prima di guardare già alla conclusione del mondiale, andiamo a vedere che capiterà già oggi per la seconda gara del Gran Premio di Ungheria 2020, tappa spettacolare per il Campionato di formula 2.

