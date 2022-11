Diretta/ Francia Australia, streaming video Rai 1: spauracchio Mbappè (Mondiali 2022)

DIRETTA FRANCIA AUSTRALIA: RISULTATO SCONTATO?

Francia Australia è in diretta dallo stadio Al Janoub Stadium di Al Wakrah: alle ore 20:00 di martedì 22 novembre si gioca la prima partita nel gruppo D dei Mondiali Qatar 2022, girone completato da Danimarca e Tunisia. Subito una gara decisiva per la formazione di Didier Deschamps, tra le principali candidate alla vittoria del torneo secondo i bookmakers. Attenzione però a Mooy e compagni, pronti a sovvertire i pronostici.

La Francia di Deschamps cerca riscatto dopo la clamorosa delusione di Euro 2020 e il Mondiale rappresenta l’occasione perfetta. I Blues puntano tutto sull’estro e sul talento di Mbappè, alla ricerca del definitivo salto di qualità a livello internazionale, senza dimenticare calciatori del calibro di Benzema e Griezmann. Come già anticipato, occhio all’Australia, reduce da un ottimo periodo e alla ricerca di nuovi record: il miglior piazzamento risale al 2006, con gli ottavi di finale.

FRANCIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Australia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FRANCIA AUSTRALIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRALIA

Qualche dubbio ancora da valutare per Deschamps e Arnold, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Francia Australia. Partiamo dai Blues, in campo con il 3-4-1-2: Lloris; Koundé, Varane, L.Hernandez; Pavard, Tchouameni, Rabiot, T.Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappè. Insidia Saliba per Koundè, ma il centrale del Barcellona è in vantaggio. La compagine oceanica, invece, scende in campo con il 4-2-3-1: Ryan; Atkinson, Degenek, Wright, Behich; Mooy, Irvine; Leckie, Hrustic, Boyle; Duke. Dubbio in attacco, con Duke favorito su McLaren.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Francia nettamente favorita sull’Australia secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri dell’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria della Francia è a 1,25, il pareggio è a 5,80, mentre il successo dell’Australia è a 12,00. Si profila una gara con diversi gol: Under 2,5 a 2,10 e Over 2,5 a 1,65. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 2,30 e 1,55.











