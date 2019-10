Diretta Genoa Brescia/ Streaming video DAZN: debutto di Thiago Motta (Serie A)

Genoa Brescia, diretta da Abisso, si gioca sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Battesimo del fuoco per il nuovo allenatore dei Grifoni, Thiago Motta, scelto dal presidente Preziosi dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli, che ha avuto un’ulteriore chance prima della sosta ma è stato poi licenziato dopo il rovescio subito in casa del Parma. Penultimo in classifica, il Genoa precede solo i cugini della Sampdoria in un avvio da incubo per il calcio genovese. Dall’altra parte il Brescia come neopromossa si è ben comportato in questo avvio di stagione e anche l’ultimo pareggio ottenuto in casa, lunedì scorso nel posticipo contro la Fiorentina, ha confermato la qualità della squadra di Corini anche contro avversari blasonati, con Balotelli che sta provando a migliorare la sua forma per portare un valore aggiunto a una squadra che può già avvalersi della superba regia del giovane Tonali a centrocampo.

STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Brescia, sabato 26 ottobre, sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale DAZN1 (tutti gli abbonati lo trovano al numero 209 del loro decoder), ma sarà disponibile anche in diretta streaming video per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o direttamente sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BRESCIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genoa Brescia, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Il Genoa di Thiago Motta giocherà con un 3-5-2: Radu; Romero, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. Il Brescia di Eugenio Corini risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Genoa Brescia, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione rossoblu. Vittoria interna quotata 1.90, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.72 e under 2.5 quotato invece 2.10.



