Carolina Crescentini, attrice moglie di Francesco Motta/ Il matrimonio a New York e la cerimonia bis…

Francesco Motta, noto in ambito musicale semplicemente con il suo cognome, è tra i grandi nomi del Concertone del 1° maggio a Roma. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti, ma molti non sanno cosa si cela nella sua storia dietro i riflettori. L’artista, cantautore e polistrumentista affermato, ha conosciuto l’amore della sua vita, l’attrice Carolina Crescentini, praticamente per caso ed è stato una sorta di colpo di fulmine: entrambi si trovavano in radio, lei usciva e lui, entrando, ha intercettato il suo sguardo finendo per accendere la scintilla della curiosità reciproca che poi li avrebbe portati a unirsi in matrimonio prima a New York, poi in Italia, con una cerimonia “bis” a metà strada tra Roma e Livorno, dove vive la famiglia di lui.

Carolina Crescentini/ "Mare fuori? Una storia necessaria da raccontare"

Il loro amore è iniziato nel 2017 e da allora non si sono più lasciati, forti dei valori comuni che li hanno visti determinati a metter su famiglia e a costruire un futuro insieme dietro le quinte dei successi nelle rispettive carriere nonostante i tanti impegni di entrambi. Inizialmente Carolina Crescentini avrebbe avuto un po’ di diffidenza perché veniva da una relazione appena conclusa, ma la dolcezza del marito avrebbe fatto crollare ogni barriera fino al fatidico “sì” pronunciato davanti ai parenti e agli amici in una grande festa.

Carolina Crescentini/ "Mare fuori? Una storia necessaria da raccontare"

La proposta di matrimonio e le “prime” nozze nel 2018 nel cuore degli Stati Uniti

Carolina Crescentini è una famosa attrice ed è nata nel 1980 a Roma. Suo marito, Motta, è più giovane di 6 anni e ha costruito una solida carriera artistica in ambito musicale come cantautore e polistrumentista. Si sono detti sì la prima volta nel cuore degli Stati Uniti con un matrimonio super intimo a New York, dopo che lui le aveva chiesto diverse volte di convolare a nozze. La proposta sarebbe arrivata in poco tempo, hanno cercato velocemente gli anelli e lei ha raccontato così, ai microfoni di Verissimo, la gioia e la frenesia di quel giorno: “Un giorno si è inginocchiato, ed è stato bellissimo, ho pianto tantissimo (…). Siamo andati a caccia di due fedi e io, che dovevo avere almeno qualcosa di bianco e di blu, ho preso una maglietta degli Aerosmith. La mattina dopo ci siamo sposati, quindi ho chiamato mio padre per annunciargli la notizia, poi siamo tornati in Italia ed è stata una grande festa“.

Carolina Crescentini/ "Mare fuori? Una storia necessaria da raccontare"

Il primo appuntamento con Motta dopo l’incontro in radio, secondo quanto raccontato dalla stessa Carolina Crescentini, è arrivato dopo un anno. L’artista le scriveva messaggi, senza essere mai invadente, e lei rispondeva, ma non avrebbe accettato subito di uscire insieme. Il cantautore avrebbe “faticato” un po’ ma è riuscito a conquistare il suo cuore e da allora non si sono mai separati. “Abbiamo gli stessi valori – ha concluso l’attrice –, siamo due persone perbene e ci siamo riconosciuti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA