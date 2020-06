Diretta Gianmarco Tamberi/ Streaming video tv: l’azzurro nel Gala Formia 2020

Gianmarco Tamberi torna in pedana per il Gala di Formia 2020: un appuntamento che si terrà nella giornata di sabato 20 giugno, nella provincia di Latina. Una data importante: segna infatti il ritorno dell’atletica in Italia, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. Purtroppo però non è un evento ufficiale, perché per quelli bisognerà ancora aspettare e non sembrano esserci troppe indicazioni in merito; Gimbo stesso ha annunciato la sua presenza a Roma per il Golden Gala di metà settembre, ma certi dettagli sono ancora da definire. Per il momento il primatista italiano di salto in alto si concentra su questo ritorno in pedana sabato 20 giugno: diciamo che stiamo parlando di un appuntamento più simbolico che altro, il Gala di Formia 2020 rappresenta il primo step dell’atleta azzurro nella preparazione alle Olimpiadi di Tokyo, naturalmente il suo grande obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GALA DI FORMIA 2020

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gianmarco Tamberi nel Gala di Formia 2020: il meeting non viene trasmesso sui canali della nostra televisione, e non dovrebbe essere disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video. Eventualmente, potrebbero arrivare aggiornamenti e informazioni utili attraverso le pagine dei social network: i vari account dedicati all’atletica italiana, in particolar modo su Facebook e Twitter, potrebbero dare qualche risultato.

DIRETTA GALA FORMIA 2020: TORNA GIANMARCO TAMBERI

La diretta del Gala di Formia 2020 sarà dunque l’occasione per rivedere all’opera Gianmarco Tamberi, anche se in un contesto ovviamente diverso rispetto a quello delle gare ufficiali: saremo all’aperto ma con assenza di pubblico, e dunque l’atmosfera ne risentirà in maniera inevitabile. Tamberi, recentemente intervistato, ha detto che la sua prima ipotesi era stata quella di tornare a gareggiare giovedì, nel meeting della sua Ancona; poi invece ha deciso di cambiare strategia per avere la possibilità di spostarsi e andare idealmente in trasferta, lontano dal suo campo di allenamento, per trovare maggiori stimoli.

Nel momento in cui il Gala di Formia 2020 è stato annunciato, non era ancora chiaro quelli che sarebbero stati gli avversari di Gimbo; il saltatore marchigiano ha affermato di aver voluto fare il primo passo in qualità di capitano azzurro, ma l’evento sarà poco più di un test per verificare la condizione fisica e appunto lanciarsi in quello che, dopo lo slittamento ufficiale dei Giochi di Tokyo, è diventato a tutti gli effetti l’anno olimpico. Vedremo allora come Tamberi si comporterà in questo Gala di Formia 2020, se non altro il nostro saltatore in alto può tornare a confrontarsi con la pedana.



