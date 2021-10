Diretta/ Grosseto Teramo (Serie C) streaming video tv: dopo due pareggi

DIRETTA GROSSETO TERAMO: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Grosseto Teramo, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Le due squadre tornano in campo dopo due “X” ottenute nell’ultima giornata di campionato. Il Grosseto ha comunque compiuto un passo in avanti importante bloccando la capolista Reggiana sul suo campo, una seconda partita senza subire gol per i maremmani dopo il colpo di misura esterno in casa della Viterbese, in un match vinto 0-1 dagli uomini allenati da Lamberto Magrini.

Dall’altra parte il Teramo dopo due vittorie consecutive contro Pistoiese e Viterbese ha pareggiato in casa contro il Gubbio, un’altra sfida contro un avversario di valore: i Diavoli abruzzesi dopo un inizio di campionato incerto sembrano aver preso un buon ritmo, ora sono risaliti fuori dalla zona play out dove ancora si dibatte il Grosseto a quota 8 punti. Le due squadre tornano ad affrontarsi allo “Zecchini” in campionato dal 18 gennaio 2015, l’ultima volta fu il Teramo a fare bottino pieno in casa dei maremmani vincendo di misura 0-1.

DIRETTA GROSSETO TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Grosseto Teramo di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Teramo, match che andrà in scena al Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro; Serena, Vrdoljak, Cretella; Ghisolfi; Moscati, Arras. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Bouah, Bellucci, Piacentini, Hadziosmanovic; Viero, Arrigoni, Mungo; Malotti, Bernardotto, Birligea.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Lucchese abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



