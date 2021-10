Diretta/ Imolese Grosseto streaming video tv: emiliani lanciati (Serie C)

DIRETTA IMOLESE GROSSETO: PADRONI DI CASA SOGNANO IN GRANDE

Imolese Grosseto, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gli emiliani arrivano lanciati all’appuntamento, ottavi in classifica dopo l’ultima vittoria di Olbia e il pari contro la Pistoiese. Squadra solida l’Imolese, che punta essenzialmente alla salvezza ma che sembra in grado di poter puntare a qualcosa di più se la continuità di inizio stagione sarà confermata anche nelle prossime sfide.

E’ al momento quartultimo a 9 punti il Grosseto, che contro il Teramo ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo nonché il terzo risultato utile consecutivo. La squadra allenata da Magrini si sta riprendendo dopo una partenza che l’aveva relegata al fondo della classifica. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo oltre 17 anni, ultimo precedente disputato proprio a Imola il 21 marzo 2004, 1-2 per il. Grosseto il risultato finale quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Seconda Divisione Lega Pro.

DIRETTA IMOLESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Grosseto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Imolese Grosseto, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Belloni, Turchetta. Risponderà il Grosseto allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Serena, Fratini, Cretella; De Silvestro; Dell’Agnello, Arras.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Romeo Galli di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



