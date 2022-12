DIRETTA/ Inghilterra Francia video streaming tv: tantissimi precedenti, ma…

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: TESTA A TESTA

Naturalmente la storia che ci accompagna verso la diretta di Inghilterra Francia è molto lunga, ma a dire il vero predominano le amichevoli e così non sono molto numerosi i precedenti in contesti di fasi finali di grandi tornei. Inoltre, quando ciò è successo, si è sempre trattato della prima fase a gironi, per cui incredibilmente questa sarà la prima volta di un match Inghilterra Francia eliminazione diretta. Per quanto riguarda i Mondiali, dobbiamo dire che gli inglesi vantano il 100% di vittorie: 2-0 casalingo nel 1966, quando poi i padroni di casa colsero l’unico trionfo della loro storia, poi anche un 3-1 nel 1982 in Spagna, dove però fu la Francia ad andare più lontana, raggiungendo le semifinali.

Ci sono poi tre incroci agli Europei, sempre in fasi a gironi: pareggio 0-0 nel 1992, vittoria dei Bleus per 2-1 nel 2004 e pareggio per 1-1 nel 2012. Oggi però assisteremo a quella che è dunque una clamorosa prima volta, oltre che un ritorno dopo cinque anni e mezzo, dal momento che l’ultimo precedente è un’amichevole vinta per 3-2 dalla Francia il 13 giugno 2017 a Saint Denis. Oggi tuttavia ci sarà in palio decisamente molto di più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Francia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inghilterra Francia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA FRANCIA SU RAIPLAY

UNA FINALE ANTICIPATA!

Inghilterra Francia, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso l’Al Bayt Stadium di Al Kohr sarà una delle sfide valevoli per i quarti di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Colossi d’Europa a confronto: l’Inghilterra è arrivata a suon di gol tra le prime 8 del mondo ma ora l’ostacolo è molto arduo, i campioni del mondo in carica che hanno approcciato con grande decisione al Mondiale nonostante le assenze, puntando al bis dopo il trionfo del 2018.

Gli inglesi non hanno faticato troppo per eliminare il Senegal, anche se la partita con gli Stati Uniti ha dimostrato come la squadra di Southgate possa faticare in caso di avversari troppo chiusi. La Francia ha perso l’ultima, ininfluente partite del girone contro la Tunisia ma contro la Polonia ha messo in mostra la grande intesa della coppia d’attacco Mbappé-Giroud. La Francia ha vinto 3-2 l’ultima amichevole disputata contro gli inglesi il 13 giugno 2017, ultimo successo dell’Inghilterra contro i transalpini il 2-0 del 17 novembre 2015, sempre in amichevole. Dal 1966 le due squadre non si affrontano ai Mondiali: vinse l’Inghilterra, sia la sfida, per 2-0, sia la Coppa.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Francia, match che andrà in scena all’Al Bayt Stadium di Al Kohr. Per l’Inghilterra, Gareth Saputhgate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











