Diretta Italia Australia/ Streaming video: decisiva! (softball Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: PARTITA IMPORTANTE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Australia, che è in diretta al Fukushima Azuma Baseball Stadium con inizio alle ore 8:00 di mercoledì 21 luglio, è valida per la seconda giornata nel torneo di softball alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le nostre ragazze tornano in campo dopo aver sfidato gli Stati Uniti all’esordio, e questa partita è molto importante: l’Australia, che è certamente una nazionale di grande valore, è una di quelle su cui facciamo la corsa per prenderci almeno il quarto posto nel girone unico, che significherebbe proseguire la nostra avventura ai Giochi e volare ad un passo dalla zona medaglie.

Ripetiamo infatti che la formula del torneo di softball, che è femminile (gli uomini saranno impegnati con il baseball) prevede che le sei nazionali partecipanti si affrontino in un round robin, dunque un tutti contro tutti, con una classifica che alla fine stabilirà che prima e seconda giochino la finale per l’oro, terza e quarta per il bronzo. Dunque non sarà affatto semplice anche perché almeno due squadre hanno molto in più (Usa e Giappone) ma vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Australia, vincere potrebbe davvero lanciarci verso le medaglie…

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Australia per il torneo di softball segue ovviamente la programmazione delle Olimpiadi 2020: non dovrebbe essere disponibile dunque una trasmissione sui nostri televisori (considerato anche l’orario) ma chiaramente consigliamo di dare uno sguardo alla televisione di stato, che garantisce almeno 200 ore di diretta per gli interi Giochi. L’appuntamento integrale sarà invece su Discovery + e dunque in diretta streaming video: il servizio è in abbonamento, ma incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Video.

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Australia come detto è una partita importante, e non semplice: in quattro edizioni in cui il softball è stato sport ufficiale alle Olimpiadi, le aussie hanno timbrato un argento e due bronzi mancando il podio, curiosamente, soltanto nei Giochi casalinghi a Sydney. Ricordiamo che il softball torna alle Olimpiadi dopo 13 anni, e finora ha avuto vita breve; l’Italia ha partecipato due volte ai Giochi timbrando un buon quinto posto ad Atene 2004, ma adesso che finalmente si torna a giocare a cinque cerchi il momento non poteva essere migliore, perché tre settimane fa le azzurre hanno stravinto gli Europei (11 vittorie in altrettante partite) e si presentano in Giappone (non parliamo di Tokyo perché nessuna delle gare sarà effettivamente nella capitale) con una marcia in più, anche con la spinta emotiva del voler dedicare una medaglia allo storico allenatore Enrico Obletter, morto lo scorso febbraio a causa del Coronavirus. Come detto il compito non sarà facile, ma le nostre ragazze del softball sanno che alle Olimpiadi 2020 se la potranno giocare…



