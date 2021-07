DIRETTA ITALIA CINA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Cina si gioca in diretta all’Aomi Urban Sports Park, alle ore 7:25 italiane di domenica 25 luglio: sono passate meno di 4 ore da quando la nostra nazionale di basket 3×3 donne, impegnata alle Olimpiadi 2020 Tokyo, ha lasciato il campo dopo il match contro la Romania e torna subito ad affrontare un altro impegno, che sarà altrettanto importante per provare a proseguire la corsa nella competizione e avvicinare la possibilità di tornare a casa con una medaglia al collo.

Come sappiamo, il torneo di basket 3×3 arriva alle Olimpiadi per la prima volta: è però una specialità che, anche grazie alla fondazione di una Lega con tanti ex NBA che vi giocano, sta prendendo piede e dunque giustamente ha ricevuto l’approvazione del Cio; l’Italia è giunta qui attraverso il Preolimpico e sa di avere grosse possibilità di far saltare il banco. Vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Cina, intanto ripercorriamo le tappe del torneo alle Olimpiadi 2020 Tokyo.

DIRETTA ITALIA CINA BASKET 3X3 DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Anche la diretta tv di Italia Cina basket 3X3 donne, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA CINA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Italia Cina, quarto impegno di sette nel torneo di basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo: per Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli, guidate da coach Andrea Capobianco, un tour de force che però è così per tutte le nazionali avversarie, anche nelle fasi finali le uniche squadre che non giocheranno due partite in un giorno saranno quelle che voleranno subito in semifinale, e perché succeda questo bisognerà prendersi uno dei primi due posti nella classifica del round robin. Per quanto riguarda le nostre ragazze, la Filippi è quella con la maggiore esperienza: c’era già al Mondiale 2014 e da lì è sempre stata convocata per le manifestazioni iridate, D’Alie e Rulli si sono aggiunte in seguito (una nel 2017, l’altra l’anno seguente) mentre Chiara Consolini è il volto nuovo della squadra, e come già dicevamo ha preso il posto della giovane Giulia Ciavarella che aveva disputato le ultime due edizioni dei Mondiali. Un gruppo rodato, che due anni fa ai Mondiali si era fermato ai quarti contro la Francia: la Cina è la campionessa mondiale in carica, dunque sarà una partita tostissima ma speriamo di portarla a casa…



