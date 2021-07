Diretta Italia Francia/ Basket 3X3 donne streaming video tv, Olimpiadi 2020 Tokyo

DIRETTA ITALIA FRANCIA BASKET 3X3 DONNE: SECONDO IMPEGNO AZZURRO

Italia Francia, in diretta dall’Aomi Urban Sports Park di Tokyo, si gioca alle ore 14:00 – italiane – di sabato 24 luglio, e rappresenta la seconda partita del torneo di basket 3X3 femminile alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Le azzurre hanno appena disputato il loro primo match contro la Mongolia: come abbiamo già scritto, questo torneo avrà una durata temporale particolarmente breve e, poiché le partite sono davvero corte, gli organizzatori hanno giustamente pensato di racchiudere due giornate nelle stesse 24 ore, in modo da snellire la procedura.

Nello specifico dunque le nostre ragazze affrontano la Francia poco meno di quattro ore dopo aver preso il campo per la loro prima partita; chiaramente la stanchezza potrà essere un fattore ma questo vale anche per le nostre avversarie, in più nelle gare seguenti – eventualmente – ci sarà tempo e modo di correggere il tiro perché la formula ne dà la possibilità. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Italia Francia, nel frattempo mentre aspettiamo il match alle Olimpiadi 2020 Tokyo facciamo un recap del torneo di basket 3X3 femminile.

DIRETTA ITALIA FRANCIA BASKET 3X3 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Francia basket 3X3, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

RISULTATI E CONTESTO

Presentiamo dunque la diretta di Italia Francia, la seconda partita della nostra nazionale alle Olimpiadi 2020 Tokyo: il torneo di basket 3X3 rappresenta una novità assoluta ai giochi ma si tratta di una disciplina particolarmente in voga, per esempio negli Stati Uniti è stata fondata una Lega che sta avendo una partecipazione sempre maggiore da parte di ex giocatori della NBA. In un contesto a cinque cerchi però non si era mai visto: la nostra nazionale, la prima a vincere un Mondiale della specialità, vi si è qualificata e affronterà un girone unico con la formula del round robin. Le prime due nazionali in classifica si qualificheranno direttamente per le semifinali, dalla terza alla sesta giocheranno invece un ideale playoff in gara secca; ci sarà dunque l’occasione, come detto, per rifarsi di qualche sconfitta. Le partite hanno un tempo effettivo di 10 minuti ma possono terminare prima, ovvero se una delle due squadre dovesse raggiungere i 21 punti. Adesso ci concentriamo, perché tra poco la diretta di Italia Francia prenderà il via…



