DIRETTA ITALIA ROMANIA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI 2020 TOKYO

Italia Romania si gioca in diretta all’Aomi Urban Sports Park, domenica 25 luglio con inizio alle ore 3:40 italiane: la terza giornata del torneo di basket 3×3 donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 vede impegnate le nostre ragazze contro una delle altre tre nazionali europee che sono presenti nel torneo, che come sappiamo già viene disputato con un round robin che porta le prime due a qualificarsi direttamente in semifinale, e L’Italia ha già sfidato Mongolia e Francia il primo giorno.

Fino a martedì 27 luglio affronterà la fase a gironi, vale a dire questo gruppo unico da 8 nazionali, ma il punto è che se dovesse centrare una posizione dalla terza alla sesta lo stesso martedì sarebbe costretta a tornare in campo per giocare una sorta di playoff per avere accesso alla zona medaglie, con semifinali previste mercoledì e finali lo stesso giorno. Dunque, vedremo quello che succederà nella diretta di Cina Italia: mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo provare ad analizzare in maniera più costruttiva questo torneo di basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo.

DIRETTA ITALIA ROMANIA BASKET 3X3 DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Romania basket 3X3 donne, come tutte le Olimpiadi Tokyo 2020, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA ROMANIA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI 2020 TOKYO: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta Italia Romania potrebbe essere una partita abbordabile, ma a questo punto del torneo di basket 3×3 alle Olimpiadi Tokyo 2020 conta molto anche la condizione: siamo infatti alla seconda giornata e entro la mattina italiana (la prima mattina) le azzurre avranno giocato quattro match, un destino che accomuna del resto tutte le squadre che partecipano alla competizione. Vero che ogni partita ha la durata di 10 minuti effettivi, ma il basket 3×3 è comunque molto impegnativo: il campo è piccolo, non ci si può permettere la minima distrazione difensivamente parlando, e in attacco riuscire a eseguire movimenti e tagli continui potrebbe aiutare non poco. Uno sport breve ma molto intenso, nel quale anche arrivare a 21 punti per primi farebbe vincere la partita: sarà allora interessante scoprire se l’Italia riuscirà a cogliere un successo, l’obiettivo dichiarato è quello di proseguire la corsa dopo il girone e per farlo bisogna mettere alle spalle almeno due nazionali nel girone. Vedremo cosa succederà oggi in campo a Tokyo…



