Diretta Marcia 20km maschile/ Streaming video Rai: tre azzurri in gara (Olimpiadi)

DIRETTA MARCIA 20 KM MASCHILE: TRE AZZURRI IN GARA

Sarà alle ore 9.30 del mattino italiano, oggi giovedì 5 agosto, la diretta della marcia 20 km maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il gran spettacolo su pista, ecco che per l’atletica leggera finalmente lasciamo lo Stadio Olimpico per avventurarci al Sapporo Odori Park, per la prima gara per le medaglie sulla lunghissima distanza. L’attesa verso questo banco di prova è grande, tenuto poi conto che sono ben tre gli italiani che saranno oggi in diretta sulle strade del Giappone: Fortunato, Tontodonati e Stano non partono con il favore del pronostico per una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma chissà che la sorte possa premiare gli sforzi dei nostri beniamini, pure sicuramente omessi a dura prova anche dal meteo.

DIRETTA MARCIA 20 KM UOMINI IN DIRETTA TV E STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della marcia 20 km maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

MARCIA 20KM MASCHILE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: I PROTAGONISTI

Siamo ovviamente impazienti di dare la parola alla strada per la diretta della marcia 20km maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: prima però vediamo quali saranno i protagonisti annunciati oggi. Come abbiamo accennato prima, per l’Italia saranno ben tre le carte da medaglia: pure sulla carta Federico Tontodonati, Massimo Stano e Francesco Fortunato non paiono i primi favoriti per il titolo a cinque cerchi. Alla vigilia della prova infatti i primi indiziati per l’oro rimangono i cinesi: attenzione dunque a Kaihua Wang (personal best di 1.16.54), ma pure a Zelin Cai, vice campione olimpico in carica dopo l’argento a Rio 2016. Fanno paura pure i padroni di casa giapponesi e in special modo Toshikazu Yamanishi (ma anche Ikeda e Takahaski corrono sull’1:17): per il contingente europeo poi occhi puntati su Perseus Karlstrom e il tedesco Linke. Ma chissà che magari le strade nipponiche armino gli azzurri: non ci resta che attendere il traguardo finale.

