DIRETTA MESSA SANTA MARTA, PAPA FRANCESCO/ Video Rai 1: “è Dio a convertire, non noi”

Oggi 1 maggio è la festa di San Giuseppe ma è anche l’inizio del mese mariano, un’occasione di costante preghiera per l’intera Chiesa di Gesù fin dai primi momenti della giornata dove ritroviamo la Santa Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta con Papa Francesco. Con la consueta diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming (RaiPlay e Vatican News sul canale YouTube), è possibile seguire la celebrazione della prima Messa di maggio con la preghiera rivolta ancora ai tanti colpiti dalla pandemia coronavirus e all’intercessione della Madonna per le prossime delicate settimane che dovremo passare: «Preghiamo oggi per i defunti, coloro che sono morti per la pandemia; e anche in modo speciale per i defunti – diciamo così – anonimi: abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni. Tanti…» aveva introdotto ieri prima della Santa Messa il Pontefice.

Nell’attesa della nuova celebrazione di questa mattina, da segnalare il passaggio sulla testimonianza e il proselitismo fatto ieri da Papa Francesco nella sua catechesi da Santa Marta: «Non siamo noi a convertire, è Dio che attira la gente a sé usando noi come testimoni», e poi ancora «“Ma come posso fare perché il Padre si preoccupi di attirare quella gente?”. La preghiera. Questa è la preghiera per le missioni: pregare perché il Padre attiri la gente verso Gesù. Testimonianza e preghiera, vanno insieme. Senza testimonianza e preghiera non si può fare predicazione apostolica, non si può fare annuncio. Farai una bella predica morale, farai tante cose buone, tutte buone. Ma il Padre non avrà la possibilità di attirare la gente a Gesù». Chiudendo la Messa, il Papa aveva poi ribadito l’ultimo invito ai fedeli «Chiediamo al Signore la grazia di vivere il nostro lavoro con testimonianza e con preghiera, perché Lui, il Padre, possa attirare la gente verso Gesù».

MESSA PAPA FRANCESCO: LA TELEFONATA AL RAGAZZO

«Ho ricevuto una lettera di un ragazzo di Caravaggio. Si chiama Andrea. E mi raccontava cose sue. Le lettere dei ragazzi, dei bambini sono bellissime, per la concretezza. E mi diceva che aveva sentito la Messa per televisione e che doveva “rimproverarmi” una cosa: che io dico “la pace sia con voi”, “e tu non puoi dire questo perché con la pandemia noi non possiamo toccarci”. Non vede che voi [qui in chiesa] fate un inchino con la testa e non vi toccate. Ma ha la libertà di dire le cose come sono», lo raccontava Papa Francesco nella Santa Messa da Casa Santa Marta giusto due giorni fa.

Ebbene, ieri il Santo Padre ha telefonato per davvero ad Andrea, quel ragazzo che soffre di una sindrome di autismo e che vive nelle zone più devastate dal coronavirus, tra la provincia di Bergamo e Cremona a Caravaggio (dove questa sera la Cei ha scelto di celebrare l’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna per l’emergenza Covid-19). «Caro Andrea sono Papa Francesco» ha detto il Santo Padre al ragazzo felicissimo per la chiamata; dopo avergli chiesto notizie sulla famiglia, il Papa si è complimentato per la segnalazione ed ha ricordato che al momento dello «”scambiamoci un segno di pace” nessuno ora tocca l’altro, la gente saluta solo con un cenno di testa». Alla fine Bergoglio ha promesso di inviare ad Andrea una sua papalina, come il ragazzo aveva richiesto con gentilezza nella lettera inviata in Vaticano.





