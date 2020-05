DIRETTA MESSA SANTA MARTA, PAPA FRANCESCO/ Video Rai 1: “Gesù è il pastore di tutti”

Pubblicità

«Il Signore ci liberi da quella psicologia della divisione, di dividere, e ci aiuti a vedere questo di Gesù, questa cosa grande di Gesù: che in Lui siamo tutti fratelli e Lui è il Pastore di tutti»: con queste parole ieri Papa Francesco concludeva la Santa Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta dando il “via” alla nuova fase che l’Italia intera ha cominciato con la giornata del 4 maggio, la cosiddetta “convivenza con il coronavirus”. L’impegno a riconoscere nella propria vita quel “pastore” che unisce tutto e tutti («Cristo ci ha reso uguali perché è morto per tutti») viene ribadito anche nella celebrazione di oggi, consueto orario – ore 7 – e consuete modalità, ovvero diretta tv Rai 1 e Tv2000 con video streaming su RaiPlay e YouTube Vatican News. L’ulteriore riflessione proposta dal Santo Padre prima della Santa Messa di ieri si è concentrata sulle fatiche e sacrifici che le famiglie italiane hanno dovuto subire durante la prima fase del lockdown: «Preghiamo oggi per le famiglie. In questo tempo di quarantena, la famiglia, chiusa a casa, cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività con i bambini, con tutti, per andare avanti. E c’è anche l’altra cosa, che alle volte c’è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie, perché continuino in pace con creatività e pazienza, in questa quarantena».

MESSA PAPA FRANCESCO: L’OMELIA DI IERI

In attesa della nuova riflessione rilanciata nella Messa di quest’oggi sempre da Casa Santa Marta, la tematica del Buon Pastore in atto ormai da qualche giorno ha visto ieri il consolidarsi nella figura di Gesù «sopra tutte le divisioni»: «Ci sono delle idee, delle posizioni che fanno divisione, al punto che è più importante la divisione dell’unità. È più importante la mia idea dello Spirito Santo che ci guida […] l’unità della Chiesa. Nessuno fuori, tutti dentro. Poi, con le peculiarità: questo non divide, non è ideologia, è lecito. Ma perché la Chiesa ha questa ampiezza di fiume? È perché il Signore vuole così». Secondo la catechesi di Papa Francesco la venuta del Cristo e la sua resurrezione non è avvenuta solo per gli adepti o per gli “eletti” ma anche per l’ultimo uomo sulla faccia della Terra: «Tutti. Grandi e piccoli, ricchi e poveri, buoni e cattivi. Tutti. Questo “tutti” è un po’ la visione del Signore che è venuto per tutti ed è morto per tutti. “Ma è morto anche per quel disgraziato che mi ha reso la vita impossibile?”. È morto pure per lui. “E per quel brigante?…”. È morto per lui. Per tutti».





