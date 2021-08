Diretta/ Messico Brasile (Olimpiadi) streaming video e tv. L’ora della semifinale

DIRETTA MESSICO BRASILE, SEMIFINALE OLIMPIADI TOKYO 2020

Messico Brasile, in diretta martedì 3 agosto 2021 alle ore 10.00 italiane presso il Kashima Soccer Stadium, sarà la semifinale del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una sfida che sa di rivincita visto che si trovano di fronte le due formazioni che si giocarono l’oro a Wembley a Londra 2012, col Messico che ottenne una clamorosa vittoria, allungando il digiuno del Brasile per una medaglia d’oro che poi i verdeoro hanno ottenuto in casa a Rio de Janeiro 2016. Il Messico si è piazzato al secondo posto nel gruppo A, ottenendo lungo il cammino anche una roboante vittoria per 4-1 contro la Francia. Pirotecnico il quarto di finale contro la Corea del Sud, vinto 6-3 con le reti di Martin e Cordova (doppiette), Romo e Aguirre. Il Brasile ha vinto il gruppo D, fiore all’occhiello la vittoria per 4-2 ottenuta contro la Germania. La Selecao Olimpica non ha particolarmente brillato nei quarti di finale, ma è bastato un gol messo a segno da Cunha a battere il Messico e a portare di nuovo il Brasile almeno tra le prime quattro dell’Olimpiade.

COME VEDERE LA PARTITA MESSICO BRASILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Messico Brasile, con Rai 2 che potrebbe però aprire finestre sull’incontro nella sua diretta Olimpica; ci sarà però a disposizione il servizio di diretta streaming video per questa semifinale Olimpica, con Discovery che garantisce agli abbonati i canali Eurosport che seguono integralmente sul web ogni incontro Olimpico. Basta scegliere dal menu l’evento e Messico Brasile potrà essere seguita integralmente in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO BRASILE

Le probabili formazioni di Messico Brasile, match che andrà in scena al Kashima Soccer Stadium. Per il Messico, Jaime Lozano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Loroña, Montes, Vasquez, Angulo; Esquivel, Romo, Cordova; Lainez, Martin, Vega. Risponderà il Brasile allenato da André Jardine con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Santos; Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Arana; Douglas Luiz, Guimaraes; Antony, Paulinho, Claudinho; Richarlison.

MESSICO BRASILE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla semifinale olimpica tra Messico e Brasile, il bookmaker Snai propone a una quota di 3.40 l’affermazione del Messico, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.30 mentre il successo brasiliano, considerato l’eventualità più probabile, viene quotato 2.40 volte la posta scommessa.

