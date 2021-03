Diretta Milano Sanremo 2021/ Streaming video Rai: la Classicissima torna a marzo

DIRETTA MILANO SANREMO 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Milano Sanremo 2021, edizione numero 112 della prima delle classiche Monumento della stagione del ciclismo, sarà sicuramente l’evento sportivo di maggiore richiamo oggi, sabato 20 marzo 2021. Siamo di fronte a una edizione che ci riporterà nell’alveo della tradizione della Milano Sanremo, dopo la Classicissima del 2020 che fu inedita sia per la collocazione ad agosto sia per il percorso in gran parte diverso da quello classico – oggi si tornerà al mito, pur con una importante differenza che andremo poi a segnalare nel percorso. La diretta Milano Sanremo ci offrirà moltissimi temi da sviscerare, ma in qualunque veste la Classicissima si presenti resta intatto ed immutabile il fascino della Milano Sanremo, che risiede in una storia cominciata nel 1907, in un albo d’oro a dir poco glorioso e in un percorso che – anche nella sua versione 2021 – non è particolarmente impegnativo ma aperto a molte possibili soluzioni perché ricco di insidie, a partire dalla lunghezza di ben 299 km. Tanto per capirci subito, è l’unica corsa del calendario mondiale che può essere vinta da corridori con caratteristiche che vanno da quelle degli sprinter puri fino a quelle di un uomo (anche) da grandi Giri come Vincenzo Nibali.

Lo Squalo ha scritto una memorabile pagina di storia con il suo straordinario attacco vincente del 2018, mentre nel 2019 fece festa Julian Alaphilippe con uno sprint di un gruppetto e l’anno scorso si impose ad agosto Wout Van Aert in una volata a due proprio con il francese. L’ultima volta di un arrivo di gruppo allo sprint risale invece al 2016. Anche quest’anno la diretta Milano Sanremo attirerà dunque l’attenzione di tutti gli appassionati e di tanti corridori che sognano di alzare le braccia sullo storico arrivo di Via Roma, dove si è tornati dal 2015. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio la Classicissima di primavera…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA MILANO SANREMO 2021

Per seguire in diretta tv la Milano Sanremo 2021 l’appuntamento sarà dalle ore 14.00 su Rai Due, per un lunghissimo collegamento che consentirà di seguire anche premiazioni e interviste post-gara con la squadra ciclismo di Rai Sport, guidata dalla telecronaca di Francesco Pancani con Alessandro Ballan. Diretta disponibile anche sui canali Eurosport, a sua volta storica “casa” del ciclismo sulle piattaforme a pagamento. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Milano Sanremo in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Milano Sanremo e il profilo Twitter ufficiale @Milano_Sanremo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MILANO SANREMO 2021: ORARIO E PERCORSO

Parlando della diretta della Milano Sanremo 2021, adesso doverosamente bisogna sottolineare il tanto di nuovo che quest’anno ci attende rispetto all’anno scorso, ma anche rispetto al percorso più tradizionale. Innanzitutto ovviamente cambia la stagione: la corsa più lunga dell’anno torna nella sua classica collocazione a marzo dopo la parentesi estiva del 2020. Inoltre, il percorso sarà in gran parte quello solito della Milano Sanremo, ma anche stavolta ci sarà una variazione, dovuta a una frana che impedirà il passaggio della corsa sul Passo del Turchino, sostituito dunque dalla salita di Colle del Giovo (km 172,8), che comunque per pendenze e distanza dall’arrivo dovrebbe avere un ruolo quasi identico al Turchino – cioè di fatto nullo nel ciclismo di oggi. Vediamo allora adesso naturalmente orari e percorso di questa leggendaria classica. La partenza avrà luogo da Milano, alle ore 9.40 dal Castello Sforzesco e poi alle ore 10.00 il km 0 ufficiale in via della Chiesa Rossa, punto dal quale ci saranno da percorrere 299 km. Il gruppo pedalerà come da tradizione verso Pavia e poi in Piemonte toccando Tortona e Novi Ligure per valicare l’Appennino come detto al Colle del Giovo, che porterà la Milano Sanremo sulla Riviera ligure poco prima di Savona.

Si attraverseranno dunque tutte le località della costa a ponente di Genova, in particolare dopo Alassio avremo i tre Capi in successione, dopo l’assenza dell’anno scorso: Capo Mele al km 247,5, Capo Cervo al km 252,4 e Capo Berta al km 260,2. A quel punto saremo ad Imperia, pronti ad affrontare il leggendario tratto finale della Milano Sanremo, con due salite che fanno parte della storia del ciclismo mondiale. Prima la Cipressa (km 277,4), salita di 5,6 km al 4,1% di pendenza media e punte fino al 9% e una discesa insidiosa (pendenza -7,1%), poi il Poggio (km 293,5), salita di 3,7 km al 3,7% e pendenza massima all’8%, trampolino di lancio perfetto per gli attaccanti. Qui assisteremo infatti ai tentativi da parte di chi vorrà evitare un arrivo in volata che resta comunque un’opzione più che credibile, nonostante ci siano solamente 2 km fra la fine della discesa e la linea del traguardo in via Roma.

DIRETTA MILANO SANREMO 2021: I PROTAGONISTI ATTESI

Per descrivere l’imprevedibilità della Milano Sanremo, basterebbe raccontare gli esiti delle ultime cinque edizioni: nel 2016 vittoria del francese Arnaud Demare in uno sprint di gruppo a ranghi compatti, nel 2017 successo per il polacco Michal Kwiatkowski davanti a Peter Sagan e Julian Alaphilippe in uno sprint ristretto, nel 2018 il meraviglioso assolo di Vincenzo Nibali ad anticipare i velocisti, nel 2019 il successo di Julian Alaphilippe su un gruppetto ridotto, ma comunque più ampio rispetto a due anni prima ed infine l’anno scorso il trionfo di Wout Van Aert in una volata a due proprio con Alaphilippe. Ecco perché l’elenco dei possibili protagonisti della diretta Milano Sanremo è quasi impossibile da fare: tra i velocisti, per fare almeno sei nomi vanno citati Arnaud Demare, Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett, Nacer Bouhanni e il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo. In primo piano ci sono naturalmente Julian Alaphilippe, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, eccellenti protagonisti alla Tirreno Adriatico. Negli ultimi due anni il francese e il belga hanno fatto la doppietta con la Strade Bianche: stavolta toccherebbe all’olandese… Ci sono poi numerosi altri campioni che già in passato hanno vinto la Milano Sanremo, cioè Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), John Degenkolb (2015) e Alexander Kristoff (2014), il fresco vincitore della Parigi-Nizza Maximilian Schachmann, il tre volte campione del mondo Peter Sagan che proverà a sfatare ancora una volta il tabù Milano Sanremo, il Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna nel quale molti sperano per una “sparata” nel finale, Philippe Gilbert che vuole completare la collezione delle cinque Classiche Monumento ed ancora Greg Van Avermaet, Michael Matthews e Søren Kragh Andersen. Cosa chiedere di più?



