Diretta/ Montevarchi Siena streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI SIENA: SCONTRO AD ALTA TENSIONE

Montevarchi Siena, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Torna tra i professionisti un derby toscano di buona tradizione, che si è disputato comunque anche nel campionato di Serie D della scorsa stagione. Il 31 gennaio scorso Montevarchi vincente di misura contro il Siena, in una sfida tornata a 22 anni dall’ultima volta disputata nel campionato di Serie C.

Diretta/ Siena Reggiana (risultato finale 0-2) video tv: Gila boys al tappeto

Dopo il salto di categoria, il Montevarchi sta dimostrando le prime difficoltà stagionali ed è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Pescara in casa e il Pontedera in trasferta, momento-no arrivato dopo due vittorie consecutive che rendono comunque ancora discreta la classifica dei rossoblu. Il Siena è a sua volta reduce da un ko interno contro la Reggiana, per i bianconeri al momento l’unica vittoria in campionato resta quella con la Carrarese del 12 settembre scorso.

Diretta/ Pontedera Montevarchi (risultato finale 3-0): seconda vittoria per Maraia

DIRETTA MONTEVARCHI SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Siena non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI SIENA

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Siena, match che andrà in scena al Brilli-Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Shiba, Matteucci, Espeche; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magnaghi, Mutton. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Hadziosmanovic, Piacentini, Soprano, Rillo; Fiorani, Arrigoni, Rossetti; Malotti, Birligea, Rosso.

Diretta/ Montevarchi Pescara (risultato finale 1-2): la risolve De Marchi nel finale

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Brilli-Peri di Montevarchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA