DIRETTA/ Montevarchi Teramo video streaming tv: i precedenti del match sono datati

DIRETTA MONTEVARCHI: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Montevarchi Teramo, possiamo notare che questa partita tornerà a giocarsi oggi dopo tantissimi anni di assenza, perché gli ultimi precedenti risalgono addirittura alla stagione 1994-1995, dunque oltre un quarto di secolo fa. In tortale si contano appena otto precedenti ufficiali tra Montevarchi e Teramo, la maggior parte dei quali risale agli anni Settanta. I numeri ci dicono che il Teramo è in leggero vantaggio grazie a tre vittorie più altrettanti pareggi a fronte di due vittorie per il Montevarchi.

DIRETTA/ Pistoiese Montevarchi (risultato 2-0) streaming video tv: D'Antoni chiude!

Tuttavia gli abruzzesi non vincono addirittura da domenica 1° febbraio 1976, culmine di una serie di tre vittorie più un pareggio nelle prime quattro sfide con il Montevarchi, che da allora ha preso il sopravvento con due vittorie più altrettanti pareggi. In ogni caso, parliamo di sfide che risalgono tutte ad almeno 26 anni fa: in che modo ricomincerà la storia oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Grosseto Teramo (risultato finale 1-1): Hadziosmanovic trova il pareggio!

DIRETTA MONTEVARCHI TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Teramo non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Montevarchi Olbia (risultato finale 0-2): bel colpo esterno dei sardi!

MONTEVARCHI: PARTITA CHE VIAGGIA SULL’EQUILIBRIO!

Montevarchi Teramo, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento no sia per i toscani sia per gli abruzzesi, il Montevarchi perdendo sul campo della Pistoiese è incappato nella sua terza sconfitta consecutiva, tutte subite col punteggio di 2-0 contro Ancona Matelica, Olbia e appunto nel derby toscano contro gli orange.

Difficoltà anche per il Teramo che nell’ultima sfida disputata ha dovuto digerire un pesante ko interno contro il Cesena, uno 0-4 che ha interrotto per gli abruzzesi una serie di cinque risultati utili consecutivi, tre pareggi e due vittorie. Una battuta d’arresto che ha messo in luce il grande stato di forma dei romagnoli, oltre alle fragilità difensive di un Teramo che resta comunque un punto avanti proprio rispetto al Montevarchi, tra il quintultimo e il sestultimo posto nel girone B.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi Teramo, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Montevarchi, Roberto Malotti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca, Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani; Lunghi, Jallow. Risponderà il Teramo allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Bellucci, Piacentini, Soprano; Bouah, Hadziosmanovic, Viero, Rillo; Malotti, Bernardotto, Di Dio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Brilli-Peri di Montevarchi ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA