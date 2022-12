Diretta/ Olanda Argentina streaming video tv: rivincita infinita (Qatar 2022)

DIRETTA OLANDA ARGENTINA: MESSI, PERICOLO ORANGE!

Olanda Argentina, in diretta venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso il Lusail Iconic Stadium di Lusail sarà una delle sfide valevoli per i quarti di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Va in scena una superclassica dei Mondiali, rivincita infinita con tanti precedenti illustri, dalla finale del 1978 vinta a Buenos Aires dall’Albiceleste alla semifinale del 2014 vinta ai calci di rigore dai sudamericani: c’era anche in quel caso Van Gaal in panchina per gli Orange, che hanno vinto invece con uno storico gol di Bergkamp la sfida dei quarti di finale del 1998 in Francia.

La semifinale del 2014 è stata l’ultimo incrocio ufficiale in assoluto tra le due Nazionali. L’Argentina è arrivata tra le prime 8 in maniera tumultuosa, perdendo clamorosamente all’esordio contro l’Arabia Saudita e soffrendo anche negli ottavi contro l’Australia, pur ritrovando il miglior Messi. L’Olanda si è resa protagonista di un percorso deciso anche se poco spettacolare ma negli ottavi contro gli Usa gli orange hanno messo in mostra trame molto interessanti, anche se contro l’Argentina servirà il definitivo salto di qualità per tornare tra le prime quattro di un Mondiale.

OLANDA ARGENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Argentina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Olanda Argentina, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLANDA ARGENTINA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ARGENTINA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Argentina, match che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Risponderà l’Argentina allenato da Lionel Scaloni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Argentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Argentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











