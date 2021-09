Diretta/ Paganese Vibonese streaming video tv azzurrostellati al top (Serie C)

DIRETTA PAGANESE VIBONESE: OSPITI IN CERCA DELLA PRIMA VITTORIA

Paganese Vibonese, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Azzurrostellati al top dopo un avvio di stagione difficile: l’arrivo di Gianluca Grassadonia in panchina sembra aver potenzialmente segnato una svolta per la formazione campana, che dopo due vittorie consecutive in casa contro Catania e Taranto ha imposto anche il pari al Bari allo stadio San Nicola, uscendo indenne da una fase di calendario particolarmente complicata.

La Vibonese dalla sua è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. L’ultimo pesante 1-4 interno subito contro la Turris ha messo a rischio la posizione del tecnico Gaetano D’Agostino e un nuovo passo falso potrebbe persuadere il club calabrese a operare un cambio in panchina. La Paganese il 14 febbraio scorso ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno contro la Vibonese, che non espugna lo stadio Torre da una sfida di Coppa Italia vinta 0-2 il 17 agosto 2016.

DIRETTA PAGANESE VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Vibonese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Paganese Vibonese, match che andrà in scena al Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop. Risponderà la Vibonese allenata da Gaetano D’Agostino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marson; Fomov, Vergara, Risaliti, Mauceri; Basso, Gelonese, Bellini; Spina, Sorrentino, Golfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Torre di Pagani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



