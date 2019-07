Diretta Paltrinieri-Acerenza finale 1500 sl/ Streaming video Rai, Mondiali nuoto 2019

Gregorio Paltrinieri affronta la finale dei 1500 stile libero ai Mondiali nuoto 2019: alle ore 13:17 di domenica 28 luglio, salvo variazioni nel programma, il carpigiano andrà dunque a caccia della seconda medaglia d’oro nella piscina di Gwangju, dopo quella conquistata negli 800. Un Paltrinieri che ancora una volta ha timbrato il miglior tempo in batteria, nuotando in 114’45’’80 e rifilando quasi due secondi a Florian Wellbrock, il tedesco che ha ottenuto il secondo crono di qualificazione; tuttavia in finale abbiamo anche il nostro Domenico Acerenza, che insieme a Paltrinieri ha vinto l’argento nella staffetta del nuoto di fondo e sarà in vasca 7, avendo centrato il tempo di 14’52’’03. Se Gregorio va per il titolo iridato, realisticamente Domenico non dovrebbe riuscire a salire sul podio; tuttavia i 1500 stile possono essere una gara imprevedibile, e dunque non resta che vedere quello che succederà per una possibile doppia medaglia azzurra, un risultato che chiaramente avrebbe dell’incredibile ma confermerebbe le ottime cose che abbiamo fatto vedere in questi Mondiali nuoto 2019.

Gregorio Paltrinieri va a caccia della storia nella finale dei 1500 stile: per il carpigiano potrebbe trattarsi della terza medaglia d’oro consecutiva ai Mondiali nuoto, a conferma di quanto il nostro atleta sia diventato un dominatore e un punto di riferimento sulla distanza. C’è di più, perché Paltrinieri è sempre andato a podio nelle gare iridate: la sua serie di ori è iniziata nel 2015 a Kazan, ma già a Barcellona era stato in grado di conquistare il bronzo. Per quanto riguarda Domenico Acerenza, il lucano del 1995 ha ottenuto come detto l’argento nella staffetta 5 Km in acque libere, un riconoscimento messo in tasca dallo stesso Paltrinieri; inoltre lo scorso anno aveva nuotato ai Giochi del Mediterraneo portando a casa due secondi posti sui 400 e proprio sui 1500. Si tratta di un atleta che sta crescendo: come detto forse la medaglia resta fuori portata in questa finale ai Mondiali nuoto 2019, ma sicuramente c’è la possibilità di fare una bella gara ed eventualmente approfittare di qualche défaillance da parte di qualche altra protagonista.



