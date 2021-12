DIRETTA/ Piacenza Seregno video streaming tv: precedenti in equilibrio

DIRETTA PIACENZA SEREGNO: TESTA A TESTA

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta della Serie C Piacenza Seregno, match della 19^ giornata del girone A: pure nella trepidante attesa vediamo che cosa ci può riservare anche lo storico di tale incontro. Dati alla mano ecco che allora possiamo oggi raccontare di ben 14 precedenti ufficiali, pure questi segnati dal 1970 a oggi e in occasione del quarto e del terzo campionato nazionale.

Il bilancio complessivo che otteniamo per tale scontro diretto pure ci pare abbastanza in equilibrio: leggiamo infatti nel quadro generale quattro successi del Piacenza e cinque affermazioni del Seregno, come anche 5 pari. Va pure aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre non è dei più recenti, visto che risale solo alla stagione 2015-16 della Serie D: pure allora fu pari nel turno di andata e netto 4-0 dei lupi durante il ritorno in casa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PIACENZA SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Seregno non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA IMPORTANTE!

Piacenza Seregno, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre si trovano appena alle spalle della zona play off e sono a caccia di un salto di qualità mancato in diverse occasioni in questo girone d’andata. Il Piacenza ha pareggiato sul difficile campo della Feralpisalò, ritrovandosi a -2 dal decimo posto e una lunghezza dietro il Seregno.

I brianzoli da neopromossi stanno facendo molto bene anche se dopo due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Trento sono incappati in una nuova sconfitta perdendo in casa col Lecco, incassando peraltro un poker che ha destabilizzato la solidità della formazione nerazzurra. Un successo in questo scontro potrebbe comunque portare la vincente di nuovo ad agganciare il treno della parte nobile della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Seregno, match che andrà in scena al Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; St Clair, Vitale, Mandorlini, Jimenez, Invernizzi; Cernigoi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Leonardo Garilli di Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

