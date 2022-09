Diretta Polonia Brasile/ Streaming video tv: semifinale di lusso, Mondiali volley

Polonia Brasile, in diretta dalla Spodek Arena della città polacca di Katowice, sarà la prima semifinale per i Mondiali di pallavolo maschile 2022, che si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 settembre. Presentando la diretta di Polonia Brasile basterebbe forse dire che si tratta della sfida tra le due Nazionali che hanno vinto le ultime cinque edizioni dei Mondiali di volley (tre il Brasile e poi due la Polonia) e in ben tre casi giocando fra di loro la finale. Una Nazionale andrà in finale e potrà cercare di salire ancora una volta sul tetto del mondo, l’altra invece si dovrà accontentare della finale per il terzo posto.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 3-2): azzurri in semifinale ai Mondiali!

La storia bussa alle porte, in partite come questa. La Polonia potrebbe mettere sul piatto il fattore campo come già nella finale dei Mondiali 2014, ma è anche reduce da una battaglia di cinque set nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, mentre il Brasile ha fatto leggermente meno faticare sconfiggere in quattro set i cugini dell’Argentina. Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, ma noi siamo sicuri che sarà spettacolo, di cui in Italia saremo osservatori interessati pensando che in prima serata ci sarà la nostra semifinale: che cosa ci dirà la diretta di Polonia Brasile?

Diretta/ Italia Cuba (risultato finale 3-1): azzurri ai quarti al quarto set!

DIRETTA POLONIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Brasile sarà garantita per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire la semifinale dei Mondiali di pallavolo 2022 in diretta tv su Sky Sport Action (canale numero 206 della piattaforma) e anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA POLONIA BRASILE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Polonia Brasile, questa semifinale dei Mondiali di pallavolo profuma come abbiamo visto di storia, ma adesso restiamo alla più stretta attualità e allora ricordiamo come le due Nazionali ci sono arrivate. La Polonia padrona di casacca vinto il girone della prima fase con tre successi su altrettante partite: 3-0 contro Bulgaria e Messico, ma soprattutto il 3-1 contro gli USA nella terza giornata. Negli ottavi nessun problema per i padroni di casa di questa rassegna iridata, che hanno travolto la Tunisia per 3-0, mentre nei quarti di finale la Polonia ha ritrovato gli Stati Uniti e ha avuto bisogno di cinque set per vincere 3-2 una sfida che è stata davvero palpitante.

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 3-0): Azzurri alla grande

Anche il Brasile ha superato la fase a gironi con tre vittorie, ma ha penato per battere 3-2 Cuba prima di cogliere due successi per 3-0 contro Giappone e Qatar, nell’unico gruppo che non aveva squadre europee. Ecco poi il successo per 3-0 contro l’Iran negli ottavi di finale e infine la vittoria per 3-1 di giovedì nel quarto di finale contro l’Argentina. Curiosamente quindi i verdeoro sono arrivati fin qui senza avere mai giocato contro squadre del Vecchio Continente, che però affronterà oggi e poi in ogni caso domani, contro Italia o Slovenia con in palio il mondo o almeno il terzo gradino del podio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA