Diretta/ Pordenone Piacenza, streaming video tv: dentro o fuori (Serie C)

DIRETTA PORDENONE PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pordenone Piacenza in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo Stadio “Omero Tognon” di Fontanafredda, è una gara valida per la 32° giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre che si giocano tutto, tre punti pesantissimi in palio seppur per obiettivi diversi.

Il Pordenone è terzo in classifica con 52 punti, a -5 dalla Feralpisalò capolista. La formazione neroverde sin qui ha raccolto tredici vittorie, tredici pareggi e cinque sconfitte. Tre pari di fila per Burrai e compagni, nell’ultimo turno lo 0-0 contro il Lecco. Il Piacenza, invece, è ultimo in classifica a quota 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte. I biancorossi nell’ultima giornata hanno superato 4-2 il Mantova.

PORDENONE PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Pordenone Piacenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PIACENZA

Qualche dubbio ancora da valutare per gli allenatori di Pordenone e Piacenza, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai Ramarri, Stefani sceglie il 4-3-2-1: Festa, Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti, Gucher, Burrai, Pinato, Palombi, Zammarini, Dubickas. Passiamo adesso ai biancorossi, il modulo è il 3-5-2: Nocchi, Zanandrea, Accardi, Masetti, Parisi, Onisa, Suljic, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pordenone nettamente favorito sul Piacenza secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare le quote del match grazie a Goldbet: la vittoria dei Ramarri è a 1,42, il pareggio è a 4,00, mentre il successo del Piacenza paga 6,95 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,62, con l’Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol a 2,30 e 1,53.

