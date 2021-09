Diretta/ Pordenone Reggina streaming video tv: amaranto sempre più su (Serie B)

DIRETTA PORDENONE REGGINA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Pordenone Reggina, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli amaranto si presentano all’appuntamento con grande fiducia, dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Spal che ha proiettato la formazione calabrese sempre più su in classifica. La Reggina con 8 punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato è potenzialmente in piena zona play off e in grado di proiettarsi verso le posizioni che contano della classifica.

Non potrebbe essere invece più nero il momento per il Pordenone, che cedendo ko di misura sul campo del Cittadella nell’ultimo impegno disputato è stato costretto a digerire la quarta sconfitta consecutiva: la classifica langue per i Ramarri che sono ancora ultimi a 0 punti e in difficoltà nel risollevarsi, con un attacco ancora incapace di segnare un singolo gol. Nel precedente dello scorso anno, il 24 ottobre 2020, Pordenone e Reggina hanno ottenuto uno spettacolare pareggio 2-2 nel match disputato in casa dei neroverdi.

DIRETTA PORDENONE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Reggina è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Reggina, match che andrà in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Massimo Rastelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaoauakibi, Camporese, Sabbione, Falasco; Magnino, Pasa, Misuraca; Pinato; Folorunsho, Tsadjout. Risponderà la Reggina allenata da Alfredo Aglietti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropuolos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Bellomo, Ricci, Rivas: Galabinov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



