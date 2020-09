Diretta presentazione calendario Serie D 2020-21/ Streaming video tv, le giornate

Sabato 19 settembre, alle ore 14:00, scatta la diretta della presentazione del calendario di Serie D 2020-2021: tra mille dubbi e punti di domanda si torna finalmente a giocare in quarta divisione, altro torneo che era stato interrotto per il lockdown e non è stato portato a conclusione. La data da segnare è quella del 27 settembre, quando saremo in campo; intanto però verranno svelati i 9 gironi che come sempre vanno a comporre il campionato, che sarà molto lungo e imprevedibile e prevedrà alla fine una poule scudetto nella quale le nove vincitrici dei raggruppamenti si contenderanno il titolo, che può essere platonico ma in realtà è prestigioso. Non ci sarà invece una Coppa Italia Serie D: esattamente come nella categoria superiore si è deciso non stressare ulteriormente un calendario già complesso a causa del lockdown. Vedremo allora come procederà questa diretta della presentazione del calendario di Serie D 2020-2021, provando ad analizzare i temi principali legati alla stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO SERIE D

La diretta tv della presentazione del calendario di Serie D 2020-2021 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma si potrà seguire in diretta streaming video: sarà infatti l’account Facebook della Lega Nazionale Dilettanti a fornire le immagini, e allora basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’indirizzo facebook.com/LegaDilettanti.

DIRETTA PRESENTAZIONE CALENDARIO SERIE D 2020-2021

Aspettando la diretta della presentazione del calendario di Serie D 2020-2021, possiamo ricordare che i gironi che andranno a comporre il campionato della quarta divisione italiana saranno come sempre nove: organizzati su base geografica, premieranno soltanto la prima classificata che otterrà la promozione in Serie C. Sette di questi gironi saranno composti da 18 squadre e due da 20, per un totale di 166 partecipanti; sono previsti anche dei playoff che coinvolgeranno le prime quattro di ciascun girone, non porteranno direttamente al salto di categoria ma serviranno per definire una graduatoria per eventuali ripescaggi. Siccome purtroppo gli ultimi anni hanno visto parecchie società non riuscire a iscriversi alle leghe minori, uscire dai tabelloni degli spareggi è particolarmente importante; come detto la stagione sarà lunga, ultimamente il calendario di Serie D ha ospitato squadre storiche a caccia di riscatto (dal Monza al Venezia passando per Lecco e Piacenza, fino ad arrivare a Palermo e Foggia) e sarà così anche quest’anno, dunque a noi non resta che metterci comodi e stare a vedere in che modo saranno formate le giornate del calendario di Serie D 2020-2021, detto che si è già proceduto alla compilazione dei 9 gironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA