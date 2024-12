Prima della Scala 2024, al Teatro di Milano in scena l’opera di Verdi La Forza del destino: gli ospiti

Per la Prima della Scala 2024 è ormai tutto pronto. Oggi, sabato 7 dicembre, La forza del destino di Giuseppe Verdi inaugura la stagione teatrale dell’Opera per il 2024/2025. La regia è stata affidata a Leo Muscato, con Riccardo Chailly come direttore musicale. L’opera lirica sarà il nono titolo di Giuseppe Verdi alla Scala e gli ammiratori potranno seguire l’opera su Rai 1, in diretta a partire dalle 17:45.

La Prima della Scala 2024 è un evento esclusivo che, come ogni anno, accoglierà nel Teatro alla Scala di Milano tantissime personalità del mondo dello spettacolo, della musica e anche della politica. Sono infatti attesi tra le prime file i tenori Placido Domingo e José Carreras e la soprano Rajina Kabaibanska. Come da prassi, non mancherà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, come rappresentati del Governo, anche il ministro alla Cultura Alessandro Giuli.

La forza del destino, Prima della Scala 2024: le rivelazioni del regista

Leo Muscato, il regista de “La forza del destino” di Giuseppe Verdi che sarà la Prima della Scala 2024, ha spiegato nelle note di regia: “Quando ci è stata commissionata questa produzione, l’attenzione mediatica era concentrata su una guerra che dominava quotidianamente le notizie”. L’opera, infatti, parla proprio di una guerra, quella tra Italia e Spagna del Settecento. Nel frattempo, andando avanti con le prove, le guerre purtroppo sono diventate due: è esploso infatti anche il conflitto in Medio Oriente. Dunque questo ha dato loro ancor più contezza del fatto che viviamo in un mondo instabile dove le guerre possono purtroppo mutare la geopolitica mondiale di continuo.

È stato però ancor più complesso trattare un simile tema, come sottolineato da Leo Muscato, in quanto il rischio di scivoloni o banalizzazione era dietro l’angolo. “Abbiamo cercato di percorrere una strada che rifiutasse le semplificazioni” ha spiegato il regista, ribadendo che proprio per questa ragione il team ha cercato di approfondire il testo dell’opera per dare un senso più profondo al tutto, anche in chiave moderna. Uno spettacolo unico che i telespettatori e gli appassionati potranno gustarsi durante la Prima.