Diretta/ Siena Montevarchi streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA SIENA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Siena Montevarchi, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. Derby toscano che testerà le ambizioni di un Siena capace di partire in maniera convincente in questa stagione: per i bianconeri dopo il pari all’esordio contro l’Ancona sono arrivate due vittorie consecutive, in casa contro la Reggiana e poi sul campo dell’Imolese con un perentorio poker.

Il Montevarchi punta essenzialmente alla salvezza ma ha iniziato il suo cammino con un solo punto nelle prime tre partite di campionato. Ko esterni sia a Gubbio sia a Reggio Emilia, l’unico passo avanti i rossoblu l’hanno compiuto con il pari interno senza reti contro l’Olbia. Il 6 febbraio scorso il Siena ha vinto 2-0 l’ultimo confronto interno in campionato contro il Montevarchi che ha vinto a Siena per l’ultima volta con l’1-3 del 6 giugno 2021, in Serie D.

SIENA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Montevarchi è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Siena Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazzini; Boccadamo, Tozzuolo, Gennari, Martinelli; Giordani, Nador, Pietra; Kernezo, Jallow, Saporiti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siena Montevarchi, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l'eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











