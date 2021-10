Diretta/ Siena Pistoiese streaming video tv: bianconeri in ascesa (Serie C)

DIRETTA SIENA PISTOIESE: DERBY TOSCANO!

Siena Pistoiese, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Bianconeri in ascesa dopo la convincente performance nel turno infrasettimanale contro il Montevarchi: un altro derby toscano in cui il Siena ha fatto valere la sua legge calando un convincente tris, riscattando la sconfitta interna contro la Reggiana e dimostrando di avere le carte in tavola per puntare all’alta classifica, agganciando al momento il quarto posto.

La Pistoiese è reduce invece da una pesante sconfitta interna contro l’Ancona Matelica. Gli orange erano appena riusciti a rompere il tabù con la prima vittoria in campionato, ottenuta sul campo della Vis Pesaro, ma sono stati poi costretti a digerire un nuovo ko, il quarto nelle prime 6 gare di questo nuovo campionato. Al 28 settembre 2019 risale l’ultimo precedente a Siena tra le due squadre, un pareggio 2-2 fu il risultato finale. Il 5 marzo 2019 la Pistoiese ha vinto, 2-3, per l’ultima volta in casa del Siena, ultimo successo dei bianconeri contro gli orange tra le mura amiche datato 24 marzo 2018, finì 2-0.

DIRETTA SIENA PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Pistoiese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Siena Pistoiese, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per il Siena, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Mora, Terzi, Terigi, Farcas; Bianchi, Acquadro, Bani; Varela, Paloschi, Disanto. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pozzi; Sottini, Ricci, Sabotic, Gennari; Castellano, Santoro, Romano; Mal; Vano, Pinzauti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.15.



