Diretta/ Teramo Viterbese streaming video tv: risalire la china (Serie C)

Teramo Viterbese, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono chiamate a risalire la china dopo gli ultimi risultati, non propriamente esaltanti e che hanno costretto entrambi i club a occupare l’ultimo posto nella graduatoria del girone B. Dopo due sconfitte consecutive in casa il Teramo nel turno infrasettimanale è riuscito quantomeno a muovere di nuovo la classifica, pareggiando 2-2 sul campo della Lucchese recuperando nel finale lo svantaggio.

Viterbese bloccata invece in casa dall’1-1 dalla Vis Pesaro, è stato il secondo pareggio consecutivo con medesimo punteggio per gli Etruschi che in campionato sono ancora in attesa della prima vittoria. Il 2 maggio scorso il Teramo ha vinto 2-0 l’ultimo precedente in casa contro i gialloblu, che non vincono in casa degli abruzzesi dall’ormai lontano 16 maggio 2004, nell’allora campionato di Serie C/1, quando si imposero con il punteggio di 1-2.

DIRETTA TERAMO VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Viterbese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Teramo Viterbese, match che andrà in scena al Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Rossetti, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernadotto, Rosso. Risponderà la Viterbese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Bisogno; Fracassini, Marenco, D’Ambrosio; Pavlev, Calcagni, Foglia, Urso; Murilo, Volpicelli; Capanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bonolis di Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



