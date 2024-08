DIRETTA TERNANA PESCARA, TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della sfida Ternana Pescara, valevole per il primo turno del campionato di Serie C girone B, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Sul terreno di gioco del “Libero Liberati” di Terni le due compagini si sono scontrate in tredici occasioni dal 1999 ad oggi: nel primo incrocio, valevole per il torneo di Serie B e datato 3 aprile 1999, pareggio ricco di gol (2-2). Il 10 dicembre 2000, invece, la prima vittoria degli umbri, capaci di imporsi con un perentorio 3-0 nella quindicesima giornata cadetta.

Calcioscommesse in Serie B? Si indaga sul rosso di Bellomo in Bari-Ternana/ Flusso anomalo di schedine e...

Per trovare la prima e unica affermazione dei Delfini biancazzurri in terra umbra bisogna arrivare alla sfida del 28 aprile 2018, valida per il campionato di Serie B, dove Machin, Mancuso e Capone regalarono l’intera posta in palio agli abruzzesi. Ultima sfida in ordine di tempo è, infine, l’amichevole del 16 settembre 2020 disputata a Pescara e vinta di misura dai padroni di casa grazie al gol di Galano. (Giulio Halasz)

Video/ Ternana Bari (0-3) gol e highlights: rossoverdi in C, si salvano i Galletti! (Serie B, 23 maggio 2024)

DOVE VEDERE TERNANA PESCARA, DIRETTA TV STREAMING

Gli amanti della Serie C sono in mane sicure: sia Sky che NOW trasmetteranno tutte le sfide del campionato, dalla prima all’ultima, comprese la gare dopo la stagione regolare e dunque la diretta Ternana Pescara.

Discorso simile per la diretta streaming Ternana Pescara, dato che tramite abbonamento sarà possibile con Sky Go o l’app di New assistere all’evento anche su telefono, tablet e pc.

ESORDI AMARI

Obiettivo riscatto. La stagione è appena iniziata, ma la diretta Ternana Pescara può essere l’occasione migliore per mettersi alle spalle l’esordio stagionale negativo di entrambe le due formazioni in Coppa Italia Serie C.

Diretta/ Ternana Bari (risultato finale 0-3): Fere in C, si salvano i pugliesi! (Serie B, 23 maggio 2024)

I rossoverdi hanno perso ai tempi supplementari contro la Casertana complice il gol di Giuliano al 120esimo. Il Delfino è uscito a sorpresa tra le mura amiche contro il Pineto sotto i colpi di Fabrizi e Marrancone nel secondo tempo.

Tornando a quella che sarà la sfida tra Ternana Pescara, se ne parlerà per venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Liberati di Terni per quella che come detto sarà il primo turno di campionato Serie C Girone B.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PESCARA

Le probabili formazioni Ternana Pescara ci aiuteranno a capire meglio la tipologia di partita che ci aspetterà. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Vitali tra i pali, difesa a quattro con Casasola, Loiacono, Capuano e Martella. Aloi e De Boer giocheranno in mediana con Patanè, Carboni e Cicerelli dietro a Ferrante.

Replica il Pescara con il medesimo assetto tattico. Plizzari sarà il portiere titolare, difeso qualche metro più avanti da Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi a chiudere il reparto. Dagasso e Franchini guideranno il centrocampo mentre Bentivegna e Cangiano saranno i due esterni con Tunjov trequartista e Vergani attaccante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA PESCARA

È arrivato il momento delle quote per le scommesse della diretta Ternana Pescara. La squadra favorita nella corsa ai primi tre punti della stagione è quella in casa a 2.04 mentre il Delfino è dato a 3.40. Infine, la X del pareggio a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.84, praticamente quanto l’Under alla stessa soglia (1.83). Gol e No Gol, invece, sono quotate 1.70 e 2.