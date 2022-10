Diretta Usa Serbia/ Streaming video Rai: prima semifinale, Mondiali volley

Usa Serbia, in diretta dalla Gliwice Arena della omonima città polacca di Gliwice, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 12 ottobre 2022, come prima semifinale dei Mondiali di volley femminili che vedono ormai in lizza solamente quattro squadre per la conquista del titolo iridato – con le altre due che naturalmente sono l’Italia e il Brasile, che si affronteranno invece domani sera in Olanda. Naturalmente è collocata prima in calendario la diretta di Usa Serbia, che chiude i Mondiali di pallavolo femminili in Polonia, le due squadre si dovranno poi spostare in Olanda – una per la finalissima e l’altra per la finale terzo posto – e quindi giocano il girono prima rispetto alle Azzurre contro le verdeoro.

Sicuramente era la semifinale più attesa, perché Usa e Serbia erano sulla carta le due Nazionali più forti dei gironi polacchi, tenuti rigorosamente separati dalla metà olandese del tabellone fino a queste semifinali, tanto che sia nei quarti sia stasera si ripropongono partite già vissute nella fase a gironi, con le due metà di questi Mondiali che si incroceranno solamente sabato nelle due finali. Nel corso del cammino hanno fatto un po’ più fatica gli Stati Uniti, ma ieri è stata la Serbia a rischiare una clamorosa eliminazione nei quarti, quindi non ci sbilanciamo troppo: che cosa succederà nella diretta di Usa Serbia?

DIRETTA USA SERBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Usa Serbia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando in chiaro, mentre per gli abbonati il canale di riferimento è sempre Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, segnaliamo pure che la diretta streaming video di Usa Serbia sarà garantita sia da Rai Play per tutti sia da Sky Go per gli abbonati.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI USA SERBIA

DIRETTA USA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Usa Serbia ci offrirà dunque la semifinale che tutti attendevano in questa metà del tabellone dei Mondiali di volley femminile 2022. Le due squadre si erano affrontate già nel girone della prima fase il 1° ottobre scorso e ci fu una nettissima vittoria della Serbia per 3-0 e con solo il secondo set equilibrato nel punteggio. In effetti la Serbia era stata mostruosa nella doppia fase a gironi, con nove vittorie su nove e di queste ben otto per 3-0, con la sola eccezione del 3-2 contro la Bulgaria, mentre gli Stati Uniti avevano faticato un po’ di più, con la legnata subita contro le serbe e un altro 0-3 contro la Polonia più altri set lasciati per strada nelle partite comunque vinte.

Eppure, appena ieri nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile le parti si sono ribaltate: gli Usa hanno travolto per 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) la Turchia nella partita che sulla carta doveva essere più incerta, mentre la Serbia è andata ad un passo dalla clamorosa eliminazione contro la Polonia, vincendo per 3-2 e chiudendo il quinto set solamente ai vantaggi sul 16-14 al termine di una memorabile battaglia che oggi potrebbe lasciare qualche strascico. Forse le detentrici del titolo sono ancora favorite, ma sicuramente in modo meno netto rispetto a quanto avremmo pensato solo 24 ore fa, la diretta di Usa Serbia sarà imperdibile…

