Diretta video, Beppe Sala al Meeting Rimini 2019/ Incontro col sindaco di Milano

La città come luogo di incontro, lavoro, divertimento, ma anche come luogo che cambia e si evolve costantemente. È su questo tema che si basa il convegno “La città di oggi, la città di domani”, in programma oggi alle 17.00 al Meeting di Rimini 2019. I relatori invitati a partecipare sono l’architetto Stefano Boeri; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; e Erion Veliaj, sindaco di Tirana in Albania. Francesco Giorgino, giornalista e conduttore del Tg1, introduce e modera. Boeri, che è anche professore ordinario al Politecnico di Milano e visiting professor in diverse università internazionali, ha realizzato vari progetti in ambito architettonico e urbanistico, come il “Bosco Verticale” di Milano, il primo prototipo di edificio residenziale sostenibile con facciate ricoperte da 800 alberi e oltre 20.000 piante, chiaro esempio dell’attenzione rivolta al rapporto tra città e natura.

L'architetto ex assessore al Comune di Milano ha partecipato anche a un altro convegno sulla città oggi alle 13.45 ed era già stato alla fiera riminese nel 2007, sempre per parlare di bellezza e città. Sala invece è diventato sindaco di Milano nel 2016, quando ha deciso di dedicarsi alla politica perché mosso dall'amore per la sua città natale e dalla convinzione di poter trasformare Milano in un centro più accogliente e internazionale. È stato al Meeting due volte, nel 2014 e nel 2012. Il terzo ospite, Veliaj, è sindaco di Tirana dal 2015. Il suo piano è quello di attuare soprattutto politiche a misura di bambino, in modo da trasformare la sua città in un luogo sostenibile a lungo termine.





