Diretta/ Viterbese Imolese (Serie C) streaming video e tv. Prima verifica

Viterbese Imolese, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà un match valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Prima verifica per entrambe le formazioni che hanno iniziato in maniera contraddittoria il loro cammino in campionato. E’ andata sicuramente meglio agli Etruschi che hanno sbagliato completamente l’approccio alla partita in casa della Fermana, andando sotto di 3 gol, ma poi si sono resi protagonisti di una strepitosa rimonta, andando a segno con Murilo, Volpicelli e Capanni e raggiungendo il pari sul 3-3 al 94′.

L’Imolese è stata invece costretta a incassare una sconfitta interna contro la Lucchese. La formazione allenata da Gaetano Fontana ha dimostrato di avere ancora limiti strutturali da superare ma è stato soprattutto l’attacco a non convincere, con i toscani che hanno avuto buon gioco a difendere la rete realizzata da Semprini in chiusura di primo tempo. All’Imolese servirà ora una risposta considerando che la vittoria in Coppa Italia contro la Carrarese aveva messo in luce una squadra che sembrava pronta all’approccio in campionato.

DIRETTA VITERBESE IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Imolese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE IMOLESE

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Viterbese Imolese, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga; Fracassini, D’Ambrosio, Junior, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Alberico; Errico; Murilo, Volpicelli. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rossi, Lia, Rinaldi, Angeli, Sallabdoulaye, Benedetti, Liviero, De Sarlo, Padovan, D’Alena, Cerretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.78, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



