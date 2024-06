Direttrice supermercato vieta a cassiere di andare in bagno/ “Ve la tenete nelle 4 ore di lavoro”

Sta facendo discutere quanto avvenuto in quel di Brandizzo, in provincia di Torino, dove la direttrice di un supermercato ha deciso di vietare il bagno alle cassiere. Ne parla il quotidiano Il Corriere della Sera nella sua edizione online Torino, precisando che la stessa direttrice ha inviato una durissima nota vocale su un gruppo WhatsApp all’inizio di questo mese. Si sentirebbero parolacce e attacchi personali, scrive il Corriere, e la notizia è divenuta virale, arrivando anche ai sindacati.

«Avete quattro ore? In quelle ore vi tenete la pipì addosso, voi in bagno non ci andate più». Questa sarebbe solo una piccola parte della nota inviata dalla direttrice alle dipendenti, un negozio della catena di supermercati MD, sito appunto in quel di Brandizzo. Nel mirino vi sono le cassiere dello stesso punto vendita con un messaggio che doveva rimanere privato ma che invece è stato diffuso dopo che l’azienda avrebbe ignorato la richiesta di un incontro da parte dei sindacati. Non si sa bene chi l’abbia pubblicato fatto sta che è lo stesso è oggi udibile da tutti e il contenuto della nota vocale non è affatto piacevole.

DIRETTRICE SUPERMERCATO VIETA A CASSIERE DI ANDARE IN BAGNO: MD LA SOSPENDE

MD ha già preso le distanze dal messaggio della direttrice, decidendo di sospendere la stessa, ed inoltre, l’azienda ha fatto sapere che durante un incontro la donna avrebbe ammesso di aver commesso una sciocchezza e “Si sarebbe scusata per un comportamento avuto «in seguito ad un momento di nervosismo”.

Ma ai sindacati non basta e dalla giornata di oggi, giovedì 20 giugno, dinanzi al punto vendita MD incriminato, è in corso un presidio organizzato dal sindacato Uiltucs di Ivrea come protesta appunto nei confronti delle condizioni di lavoro all’interno dello stesso punto vendita. Francesco Sciarra, segretario generale spiga di aver chiesto al sindaco “di farsi parte attiva nei confronti di MD per riuscire a portarli al tavolo”, per poi precisare che dopo quanto accaduto non si può risolvere la questione solamente con i cinque giorni di sospensione della stessa direttrice.

DIRETTRICE SUPERMERCATO VIETA A CASSIERE DI ANDARE IN BAGNO: LA PROTESTA DEI SINDACATI

Secondo i sindacati: “MD è un’azienda che nasconde una gestione del personale che non collima con gli standard normali”. Viene quindi sottolineata una situazione di lavoro che si evince dal vocale e che si ripercuote sulla gestione quotidiana degli impieghi, “dalle turnistiche alla sicurezza che è assolutamente precaria”, aggiunge Sciarra che poi dice di augurarsi che il fatto che la notizia sia diventata mediatica e di interesse pubblico, possa spronare una ispezione da parte degli enti competenti.

“Noi non stiamo chiedendo la luna – aggiunge – ma solo i diritti previsti dal contratto e invece riceviamo ritorsioni di trasferimento e turni estremi”. Il 90 per cento del personale del punto vendita di Brandizzo è composto da donne e mamme con contratti da 24 ore a settimana “questo porta le lavoratrici ad essere in una situazione di inferiorità dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro” conclude il sindacalista.











