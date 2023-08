Disney+, da novembre in Italia l’abbonamento con pubblicità/ Ecco i prezzi

Disney+ si “adegua” a Netflix: anche il colosso dell’intrattenimento per bambini (e non solo) è pronto a lanciare un piano di abbonamento con pubblicità. Come annunciato giovedì, dopo il successo del lancio negli Stati Uniti, a novembre Disney+ introdurrà in Italia il suo piano di abbonamento che include inserzioni pubblicitarie, offrendo ai consumatori più modi di abbonarsi rispetto a prima e la massima flessibilità nella scelta del piano di abbonamento più adatto alle loro esigenze.

Malgioglio: "L'omosessualità? Sono stato fortunato, mai avuto problemi"/ "Ci sono ancora madri che..."

L’Italia non sarà l’unico Paese che dal 1° novembre avrà a disposizione il nuovo piano di abbonamento standard con pubblicità, in aggiunta a quelli Standard e Premium. Gli altri Paesi sono: Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Disney+, i prezzi dei nuovi abbonamenti

Passiamo adesso ai prezzi dei nuovi abbonamenti di Disney+ dal 1° novembre: Standard con pubblicità: 5.99€ al mese (nessun piano annuale), FullHD, due accessi contemporanei, nessun download, audio 5.1 e stereo; Standard: 8.99€ al mese (89.90€ all’anno), FullHD, due accessi contemporanei, sì al download, audio 5.1 e stereo; Premium: 11.99€ al mese (119.90€ all’anno), 4K HDR, quattro accessi contemporanei, sì al download, audio Dolby Atmos. Queste le parole di Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA: “L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini”.

Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci a Mattino 5?/ "Promozione supportata da Andrea Giambruno"

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Wax: l'ex fidanzata si presenta al concerto/ Web in tilt: le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA