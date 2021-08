Dita Von Teese/ Fidanzata dopo l’ex marito Marilyn Manson? “Cerco un uomo gentile”

Modella, imprenditrice, icona del burlesque, Dita Von Teese ha 48 anni ma continua ad essere una delle bellezze più ammirate in tutto il mondo. Se la sua carriera nel mondo dello spettacolo è cosa nota, lo è meno la sua vita privata, perlomeno quella più recente. Difficile dire se al momento abbia al suo fianco un fidanzato. Di lei sappiamo che ha avuto una storia d’amore con il cantante Marilyn Manson, con il quale è poi convolata a nozze nel 2005 dopo sei anni di fidanzamento. Tuttavia solo un anno dopo i due hanno divorziato. Di recente la Von Teese si è espressa pubblicamente sull’ex marito dopo le accuse di violenza a lui fatte dall’ex compagna Evan Rachel Wood.

Su Instagram, la Von Teese ha così parlato della vicenda: “Mi sono presa il tempo di elaborare le notizie emerse lunedì riguardo Marilyn Manson. Esprimo la mia gratitudine alle persone che si sono preoccupate per me. Sappiate che i dettagli resi pubblici non trovano corrispondenza con la mia personale esperienza durante i sette anni nei quali siamo stati insieme. Se così fosse stato, non l’avrei sposato nel dicembre del 2005.”

Dita Von Teese: “Ecco qual è il mio uomo ideale”

La storia d’amore con Marilyn Manson è ormai archiviata per sempre e da tempo. Dita ha avuto poi altri flirt, di cui ha accennato nel corso di alcune interviste come quella rilasciata a IoDonna. In quell’occasione, quando le venne chiesto la tua ‘tecnica’ per conquistare un uomo, Dita ammise: “Smettendo di pensare a una strategia. Cerco di essere me stessa. In un uomo cerco gentilezza, prima di tutto. In questo periodo è così difficile trovare persone carine e gentili. – così svelò – Adoro il mio fidanzato: mi scrive pensierini d’amore.” E non su whatsApp, precisò, “No, assolutamente, usa carta pregiata”, concluse.

